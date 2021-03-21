台中新社區中興嶺果園發現石虎屍體 市府追查釐清責任

台中市新社地區昨晚被發現一隻保育類石虎死亡，疑似車輛撞死，台中市農業局表示，石虎保育協會昨晚接獲民眾通報，指出新社區中興嶺果園有一隻石虎屍體，已立即派人處理並送特有生物保育中心鑑定死因，市府也將盡速釐清責任歸屬。

農業局指出，為保護石虎棲地，市府已制定台中市石虎保育自治條例，獲台中市議會三讀通過，自治條例第6條規定，石虎熱區如有新闢或拓寬道路長度一千公尺以上，需向台中市石虎保育委員會諮詢，採取對環境友善的工法，比如在石虎可能穿越的路線設置跳動路面、噪音路面、3D標線、限速警示牌、其他可降低車速的設施、防路殺光學警示、防護網阻隔、設置動物通道等，減少石虎路殺情形及移動障礙。