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台中新社區中興嶺果園發現石虎屍體 市府追查釐清責任
台中市新社地區昨晚被發現一隻保育類石虎死亡，疑似車輛撞死，台中市農業局表示，石虎保育協會昨晚接獲民眾通報，指出新社區中興嶺果園有一隻石虎屍體，已立即派人處理並送特有生物保育中心鑑定死因，市府也將盡速釐清責任歸屬。
農業局指出，為保護石虎棲地，市府已制定台中市石虎保育自治條例，獲台中市議會三讀通過，自治條例第6條規定，石虎熱區如有新闢或拓寬道路長度一千公尺以上，需向台中市石虎保育委員會諮詢，採取對環境友善的工法，比如在石虎可能穿越的路線設置跳動路面、噪音路面、3D標線、限速警示牌、其他可降低車速的設施、防路殺光學警示、防護網阻隔、設置動物通道等，減少石虎路殺情形及移動障礙。
市府為營造石虎友善環境，去年起也配合林務局推動生態服務給付計畫，目前已於新社區試辦友善石虎農地生態服務給付、社區自主參與棲地維護獎勵，和石虎入侵放養家禽場域通報獎勵等方案，盼維護石虎生態
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