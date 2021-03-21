國內抽象畫家紀中友個展 義賣作品捐癌症希望基金會

國內抽象畫家紀向今起在中友百貨時尚藝廊舉辦「意念藝術創作展」個展，展出他近5年來的17幅新作，展期至5月3日，歡迎大家前往。紀向同時也應中友邀請，提供價值新台幣157500元的作品「初春心思」義賣，所得全數捐贈給「財團法人癌症希望基金會」。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，本次展覽適逢中友29周年慶，紀向老師作品中呈現的歡樂繽紛及充滿生命力的意象與中友百貨想要帶給顧客的意念不謀而合，因此中友百貨特別取得紀向老師的授權，將本次參展作品大規模的使用在全館的空間佈置及購物提袋上，並特別製作質感非常好的雪紡紗絲巾當作活動贈禮品。

也因此，民眾走在三民路上即可觀看到紀向老師的畫作，走進館內也能隨處看到由紀向的畫作延伸出來的裝飾品。

紀向說，當知道展覽時間剛好碰到中友周年慶時非常的驚訝，想到畫作將成為全館的裝飾物時緊張得睡不著覺，但他抱持著尊重專業的精神，由主辦單位策畫小組盡情發揮，呈現的效果令他非常驚豔。

台中市文化局副局長曾能汀今也前往參加開幕茶會，他說，此次的展覽呈現四個不同主題的作品-「粉紅氣息」呈現祥和、氣場緩流的狀態 ;「綠生命」表現泱泱生命漾漾冉起的內心景緻 ;「沸騰」傳達內心激昂沸騰的情感，以及「紫色化外」闡述裊裊如夢般的意識世界。希望藉由不同意境的繪畫，將藝術家潛意識中想要將創作與意念結合的想法傳遞給中友顧客。