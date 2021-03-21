員榮盃全國羽球錦標賽開打 參賽熱烈
彰化縣員榮醫療體系員榮醫院與員林市體育會羽球協會合辦「員榮盃全國羽球錦標賽」，昨天和今天在員林市西區體育館開打，員榮醫療體系冠名贊助賽事，員榮醫療體系總院長張克士說，希望能提昇縣內體育風氣，也鼓勵縣內羽球好手，獲得更多機會，為彰化縣爭光。
今天比賽開幕式由員榮醫療體系總院長張克士、副縣長洪榮章、員林市長游振雄、縣議員張錦昆等人主持，比賽分為乙組、丙組及健康組，由於疫情關係，只能開放42隊參加，300多名選手參加競賽，報名爆滿。
張克士也頒發獎金給彰化縣數十年來唯一獲得甲組資格的球員詹宗翰、及去年員林區各學校於彰化縣長盃羽球賽得獎人，詹宗翰是目前縣內的甲組球員，從國中時期即拿下彰化縣長盃三連霸，國中畢業後即進入西苑高中接受更專業的訓練，今年晉升為全國甲組選手。
員林市體育會羽球委員會主委吳政彥說，很感謝員榮醫療體系張克士總院長，贊助促成這一次的大型賽事活動，希望未來能擴大辦理，讓羽球活動成為指標性運動，讓選手能創造出更好佳績。
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