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產婦含淚綻放的笑容 是他人生最大的讚美詞

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
周昭忠今年雖已67歲，仍在台中市區和近郊的多家診所和醫院服務。照片／周昭忠提供
周昭忠今年雖已67歲，仍在台中市區和近郊的多家診所和醫院服務。照片／周昭忠提供

婦產科病房裡傳來呼天搶地的哀叫聲，只見麻醉科醫師周昭忠快步趕到，僅1分鐘的時間，哀叫聲不見了，此時婦產科醫師也才能順利進行接生。這樣的場景，周昭忠經歷了30多年，替至少6萬名產婦解決了痛苦，這段經歷最近披露在國防醫學大學畢業40年同學錄中，不僅同學們為他驕傲，他也可能是台灣少有這樣的接生麻醉經歷的醫師。

台中市的婦產科診所界，大家都知道麻醉要找「周老」周昭忠。他今年雖已67歲，仍在市區和近郊的多家診所和醫院服務。他在同學錄中回憶，在嬰兒出生率高時，他甚至曾有一天為13台剖腹產麻醉的記錄，「每天只睡兩三個鐘頭是常有的事」。

婦產科醫師喜歡找他搭配，是因為他不僅麻醉「快、狠、準」，還能幫婦產科醫師進行免拆線缝皮等工作，等於是半個婦產科醫師。尤其，周昭忠膽大心細，也總能處變不驚，在產檯上能臨機應變，處理過不少驚險場面，因此更得婦產科醫師的倚重；進行手術時有他在場，也就安了一半的心。

周昭忠專精於無痛分娩和剖腹產須進行的「硬脊膜外麻醉」 ，不僅技術純熟，且有他獨特使用的器材和心得，近年不但有醫界同學、友人向他學習，花蓮慈濟醫院也特別聘請他前往傳授這項技術，他也總樂於把技術分享出去。

對於外界有些醫院最近把無痛分娩改稱為「減痛分娩」周昭忠十分不以為然，並認為只要打得夠精準，生產其實就是可以無痛進行的，麻醉科醫師應該致力於專精自己的技術，不能取巧。

周昭忠31年前從國軍台中總醫院麻醉科主任退役後即專門替台中市的各婦產科診所服務。他說，醫師最大的責任就是解決病人的痛苦。當他每次看著產婦哭天搶地、聲嘶力竭地喊痛，直到他做完無痛分娩後，她們含著眼淚綻放出笑容讚美說：「天哪，怎麼會差這麼多」、「簡直就是從地獄到天堂⋯⋯你真是我的救命恩人」等，就是他最感安慰和快樂的時刻。

醫師 婦產科 台中市

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