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南投國姓鹿茸產季到 鹿農出招開拓客源闢商機
南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，鹿茸及周邊商品為重要經濟來源，每年透過鹿神祭行銷，吸引遊客來訪選購，唯受疫情影響活動連2年停辦，難免衝擊產銷，鹿農為此積極推銷爭取團購和散客，甚至開發新商品，盼提高商機。
國姓公所指出，國姓因環山面水、少汙染宜畜牧，飼養水鹿歷史已逾百年，全鄉鹿隻近5000頭，占全台逾3成，是國內最大產地，也是當地經濟命脈，全鄉靠鹿年營收近2億元，每年2月至6月是鹿茸成熟季，又以3至5月為盛產期。
而當地每年3月辦理鹿神祭系列活動，除透過祭典祈求鹿隻強健、鹿茸豐收，更行銷生鮮鹿茸及周邊商品，唯去年鹿神祭因疫停辦，近期疫情雖趨緩，但為降低群聚機會，經評估決定，今年照常舉辦祭祀典禮，不對外開放，也因此衝擊產銷。
國姓鄉鹿農因此積極爭取散客，並開拓團購市場，南投縣後備指揮部今就赴大石村辦理各鄉鎮秘書聯誼活動，會後造訪當地鹿場，由養鹿戶導覽解說水鹿知識，並進行今年首採鹿茸拜鹿神（即在地的土地公）儀式，參與民眾大開眼界。
徐姓鹿農說，連2年無法透過鹿神祭活動助產銷，也只能自力救濟攬客，而鹿茸以新鮮現採最好，今天首採的1對鹿茸約3.5台斤，以每兩1000元計價，市價約5萬6000元，可搭配中藥材泡製藥酒或磨成細粉服用，有助保健養生。
中華民國鹿產品運銷合作社近年也與醫藥工業技術發展中心合作開發鹿茸相關保健食品；該社主席林成璋說，透過與專業單位合作，以現今萃取加工技術開發水鹿茸膠囊、龜鹿茸益飲等保健食品，不分淡旺季提高鹿茸產值，增加鹿農收益。
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