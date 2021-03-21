南投國姓鹿茸產季到 鹿農出招開拓客源闢商機

南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，鹿茸及周邊商品為重要經濟來源，每年透過鹿神祭行銷，吸引遊客來訪選購，唯受疫情影響活動連2年停辦，難免衝擊產銷，鹿農為此積極推銷爭取團購和散客，甚至開發新商品，盼提高商機。

國姓公所指出，國姓因環山面水、少汙染宜畜牧，飼養水鹿歷史已逾百年，全鄉鹿隻近5000頭，占全台逾3成，是國內最大產地，也是當地經濟命脈，全鄉靠鹿年營收近2億元，每年2月至6月是鹿茸成熟季，又以3至5月為盛產期。

而當地每年3月辦理鹿神祭系列活動，除透過祭典祈求鹿隻強健、鹿茸豐收，更行銷生鮮鹿茸及周邊商品，唯去年鹿神祭因疫停辦，近期疫情雖趨緩，但為降低群聚機會，經評估決定，今年照常舉辦祭祀典禮，不對外開放，也因此衝擊產銷。

國姓鄉鹿農因此積極爭取散客，並開拓團購市場，南投縣後備指揮部今就赴大石村辦理各鄉鎮秘書聯誼活動，會後造訪當地鹿場，由養鹿戶導覽解說水鹿知識，並進行今年首採鹿茸拜鹿神（即在地的土地公）儀式，參與民眾大開眼界。

徐姓鹿農說，連2年無法透過鹿神祭活動助產銷，也只能自力救濟攬客，而鹿茸以新鮮現採最好，今天首採的1對鹿茸約3.5台斤，以每兩1000元計價，市價約5萬6000元，可搭配中藥材泡製藥酒或磨成細粉服用，有助保健養生。