不用瘋鮭魚 彰化農民：高麗菜正盛產 好吃又營養

鮭魚之亂引發話題，彰化縣芳苑鄉農民洪寶評也在臉書貼文說，現在只要名字有高麗菜、初秋、雪翠（高麗菜品種名）歡迎找他拿免費高麗菜吃，其實主要是要提醒大家現在高麗菜正便宜，大家可以多吃高麗菜。

過完年後，高麗菜盛產，菜價直直落，昨天溪湖果菜市場高麗菜平均批發價已掉到每公斤6、7元。高麗菜農洪寶評說，高麗菜每公斤成本價大約在１０元，所以現在農民幾乎都是賠本在賣，不只高麗菜，花椰菜價格也低。

洪寶評看到最近業者壽司郎為促銷開放給鮭魚之名的民眾吃免費，引發改名鮭魚之亂，他也在臉書貼文說，現在是平地高麗菜最好吃的盛產時期，只要名字有高麗菜、初秋、雪翠的朋友來找他，高麗菜免費拿免費吃。

不過洪寶評也提醒大家，名字不叫高麗菜也沒關係，現在高麗菜正便宜，大家買來做泡菜、包水餃、曬菜乾都好，請多多捧農民的場。