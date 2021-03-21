「她們創業的那些鳥事」必追劇 主角談台中巷弄有驚喜

台中市政府新聞局補助、可米傳媒製作的職場愛情劇「她們創業的那些鳥事」上檔以來話題不斷，被網友封為「2021必追台劇」。三位主角林心如、陳意涵、簡嫚書20日重返台中舉辦簽書座談會，分享台中拍攝趣事，更感謝市府積極協拍，大讚台中好生活。

「她們創業的那些鳥事」全劇耗時4個月在台中拍攝，劇情中提到的「青年創業」選擇老屋活化空間與青創環境取景，包含綠光范特西文創聚落、咖啡店、老宅、秋紅谷、文創工坊等，全劇可看到豐富的台中場景。

三人在簽書會上，細數台中拍攝留下美好記憶點，場景包括文心森林公園、大和路、英才公園、市政公園、小雪山遊客服務中心等，製作團隊感謝市府新聞局大力協助，讓拍攝過程相當順利。

主角之一暨製作人林心如說，這是她第一次長時間待在台中，越來越熟悉，居民客氣和善、市區馬路寬敞、餐廳及公園佔地大，讓人感覺很舒服，建議大家可以常來台中度假。

陳意涵說，台中人很和善好客，有自己的生活步調，跟台北的擁擠急促大不相同。

曾在台中求學的簡嫚書提到，她高中畢業後就北上唸書，因拍戲重回台中「既熟悉又陌生」熟悉的是人生最青春懵懂的時光都在台中度過，陌生則是台中變得更加熱鬧有活力，大街小巷間好多驚喜，是以前學生時代還未體驗過的。

新聞局進一步說明，台中多元的景觀和人文，吸引許多劇組前來拍攝，新聞局主動提供行政、補助、場景等協拍資源，積極打造台中成為友善拍片城市，支持台灣軟實力走向國際。

「她們創業的那些鳥事」導演馮瑞、許肇任、林志儒執導，演員陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、李立群、藍心湄、宥勝、林哲熹等人主演。全劇在香港、澳門、韓國、泰國、越南、印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、美國、加拿大等地熱播。