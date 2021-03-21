交警路滑摔死待偵結才重鋪？許淑華要求速施作

南投交警一名簡姓小隊長去年行駛台16線打滑摔死，居民質疑路面太滑，須刨除重鋪，對此，公路總局說「偵結後積極辦理」，但國民黨立委許淑華要求儘速施作，不要拖到梅雨季。

南投縣警察局交通警察隊去年12月進行遠程訓練，一名簡姓小隊長返程行經省道台16線水里往集集方向指標12.5公里處打滑摔死，由於當天同路段也發生多起疑因天雨路滑車禍，很不尋常，才進一步曝光原來路面不久前重噴瀝青活化劑，引發質疑活化劑是否造成路面雨天過度溼滑，因此，居民一直希望能刨除重鋪路面。

交通部公路總局事後進行路面抗滑試驗，英式擺錘值（BPN）介於51到59（BPN值越高，路面抗滑越好）。不過，縣警局交警隊、當天也發生公車打滑事故的業者總達客運3月19日另請SGS台灣檢驗科技公司測試，有噴活化劑路面BPN值僅30到35，與公路總局檢測值有落差。

對此，公路總局第二區養護工程處表示，縣警局與客運業者辦理檢測時，未通知轄區信義工務段到場會同，因此，對於抗滑檢測儀器、檢測程序過程、試驗數據無法評論；目前路面抗滑係數都在現行標線抗滑標準值以上，路面止滑阻抗有一定水準。

由於案件進入司法程序，公路總局配合偵辦，相關檢測結果及檢驗報告提供南投地方檢察署，公路總局也表示，信義工務段民國110年2月23日與立法委員、縣議員現勘，與會者都希望工務段儘速刨除重鋪，原則同意配合民意及輿情，在檢警「調查偵結後」積極辦理。

台16線為省道，由交通部公路總局養護，立法院交通委員會、國民黨立法委員許淑華今天接受中央社記者訪問表示，她雖不確定當時簡姓小隊長摔車原因，但她隔天途經以肉眼觀察，出事的路面確實較「油亮」，當地服務處也接獲不少機車族抱怨路面雨天較滑。

許淑華表示，就算最後證明路面沒問題，但重鋪這段路面將給用路人「更多安心感」，且所需工程經費也不多，加上5月、6月梅雨季將至，為避免再有意外，目前正值立法院會期，將要求交通部公路總局儘速重鋪，不要拖延至如公路總局所說「調查偵結後」才辦理。

信義工務段長孫文昌說，配合南投地檢署偵辦及保全證據，先前尚未重鋪路面，為回應民意代表及居民要求，已發函詢問南投地檢署能否執行重鋪作業，3月底前應可獲回函，信義工務段本身立場也希望梅雨季前完成重鋪作業，以回應地方民意。