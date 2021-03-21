年付155萬租金 南投埔里公所出手要活化花卉中心

南投縣埔里鎮花卉物流中心歷經在地農會、委外經營不善成「蚊子館」，但公所不氣餒，前年起爭取活化，今年更決定以每年155萬元向農糧署承租，預計將籌措經費整修環境及軟硬體設施，並於年底完成改善，同時規畫確立未來營運方向。

埔里公所指出，該中心占地約9200坪，當時農糧署斥資1.8億元打造，作為在地花卉展售輸運據點，未料完工後在地農會接手，後由委外經營均因土地租金、虧損等因素營運不善，前年初起閒置成「蚊子館」，在地花卉業者和農民盼活化。

埔里鎮長廖志城表示，該中心閒置後，民眾紛反映盼恢復其在花卉產業上的效能，前年11月即向中央申請使用，不僅連2年辦理秋季盆花展，更在去年底的「埔里祈安清醮法會」將傳統習俗結合花卉打造特色「花醮」，頗受外界好評。

只不過，自前年至去年在埔里花卉物流中心辦理的均為短期活動，經公所評估認為，該中心仍應以長期穩定營運為宜，近期因此決定以每年155萬元向農糧署承租主場館和戶外空間，預計將從4月起租，前期先進行環境營造改善。

廖志城說，該中心主場館興建將近2年，不論是場館本體、戶外環境或停車場等都需要重新營造，因此將先設法爭取並籌措經費整修內、外部空間和硬體施設，且盼在今年底前完成環境改善，同時集思廣益積極籌畫未來營運方向。