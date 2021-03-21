潭雅神反毒盃籃球賽開打 中市議員周永鴻到場加油

台中市潭雅神反毒盃3對3社區籃球鬥牛賽今天開打，潭雅神三區140多支隊伍，超過400位選手今天在潭子勝利運動公園同場競技，中市議員周永鴻到場致詞與頒獎，勉勵選手們在球場揮灑青春。

周永鴻表示，使用各種毒品或許能享受一時快感，卻會造成終身遺憾。他在議會便針對笑氣遭濫用的問題，要求市府召開跨局處會議並提出自治條例管制。

周永鴻勉勵在場選手們培養正當興趣，把握青春時光多和其他籃球愛好者切磋球技，周永鴻說，他將持續為潭雅神地區爭取更多運動空間與設施改善，讓潭雅神喜好運動的市民們能就近揪團運動。