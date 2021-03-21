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潭雅神反毒盃籃球賽開打 中市議員周永鴻到場加油

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中潭雅神反毒盃籃球賽今天開打，市議員周永鴻到場勉勵選手在球場揮灑青春。圖／台中市議員周永鴻服務處提供
台中潭雅神反毒盃籃球賽今天開打，市議員周永鴻到場勉勵選手在球場揮灑青春。圖／台中市議員周永鴻服務處提供

台中市潭雅神反毒盃3對3社區籃球鬥牛賽今天開打，潭雅神三區140多支隊伍，超過400位選手今天在潭子勝利運動公園同場競技，中市議員周永鴻到場致詞與頒獎，勉勵選手們在球場揮灑青春。

周永鴻表示，使用各種毒品或許能享受一時快感，卻會造成終身遺憾。他在議會便針對笑氣遭濫用的問題，要求市府召開跨局處會議並提出自治條例管制。

周永鴻勉勵在場選手們培養正當興趣，把握青春時光多和其他籃球愛好者切磋球技，周永鴻說，他將持續為潭雅神地區爭取更多運動空間與設施改善，讓潭雅神喜好運動的市民們能就近揪團運動。

台中市保全商業同業公會、台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會與台中市大甲溪左岸文化協會共同主辦的「潭雅神反毒盃3對3社區籃球鬥牛賽」，吸引140多支隊伍報名參加，超過400位選手年齡層分布在國小學生到社會青年，在六個組別揮汗對戰，爭取勝利。

台中潭雅神反毒盃籃球賽今天開打，市議員周永鴻到場勉勵選手在球場揮灑青春。圖／台中市議員周永鴻服務處提供
台中潭雅神反毒盃籃球賽今天開打，市議員周永鴻到場勉勵選手在球場揮灑青春。圖／台中市議員周永鴻服務處提供

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