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誰是餃餃者？彰化高麗菜與健康豬最美妙結合

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，縣長王惠美（右2）與縣議員李寶銀（左1）、賴清美（右1）也示範包水餃 。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，縣長王惠美（右2）與縣議員李寶銀（左1）、賴清美（右1）也示範包水餃 。記者劉明岩／攝影

目前高麗菜生產過剩，價格低迷，彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，大家都有備而來，很多包得又快又好，縣長王惠美也示範包水餃，同時行銷高麗菜與彰化健康豬，場面十分熱鬧。

縣長王惠美說，彰化縣是全台高麗菜的第四大產區，種植面積逾850公頃，年產量達3萬9千多公噸，栽種品種以「初秋」及「雪翠」為主，「初秋」是目前栽種數量最多的品種，滋味甜脆，適合生食、涼拌醃漬、製作菜卷等，「雪翠」清脆爽口，纖維細緻，適合生食、大火快炒，此次高麗菜與彰化健康豬肉，做出最美妙結合，就是高麗菜水餃。

王惠美說，高麗菜有「平民蔬菜」之稱，是家喻戶曉的好食材，現正值高麗菜盛產期，正是它最爽脆、鮮甜的時候，為了協助彰化縣農友行銷高麗菜，縣府已輔導加工業者收購400噸高麗菜加工，也輔導縣內鮮勁農業生產合作社外銷10噸高麗菜至加拿大，並媒合臺北市木柵集應廟向縣內農友採購12公噸高麗菜，也呼籲全國民眾透過實體或網路通路購買高麗菜，拓展多元行銷通路。

彰化縣政府為了行銷高麗菜，舉辦這場「誰是餃餃者」彰化縣高麗菜水餃大賽，邀請各路好手組成親子隊來參賽，尤其要特別感謝奇巧調理食品股份有限公司的陳瑩昇董事長，除了大力收購彰化縣高麗菜加工，協助紓解產銷壓力，也大方贊助本次賽事所使用的8萬元水餃餡料。

得獎名單出爐：第一名南佃小當家，獎金6000元、第二名湊好就出發，獎金3000元、第三名三村精英隊，獎金2000元，最美獎：湊好就出發及最大獎：高麗菜好吃隊。

彰化縣長王惠美（右1）包起高麗菜水餃也十分熟練，還強調她喜歡吃水餃，既美味又方便。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右1）包起高麗菜水餃也十分熟練，還強調她喜歡吃水餃，既美味又方便。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，有的是三代同堂，還有人背著襁褓中的嬰兒來參賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，有的是三代同堂，還有人背著襁褓中的嬰兒來參賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，縣長王惠美特別為大家打氣。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，縣長王惠美特別為大家打氣。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，有的包的既快又漂亮。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，有的包的既快又漂亮。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，有的是三代同堂，還有人背著襁褓中的嬰兒來參賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，有的是三代同堂，還有人背著襁褓中的嬰兒來參賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，有的包的既快又好。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，有的包的既快又好。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，有的是三代同堂，還有人背著襁褓中的嬰兒來參賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府將高麗菜結合彰化健康豬，今天上午在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，共有25組親子參賽，有的是三代同堂，還有人背著襁褓中的嬰兒來參賽。記者劉明岩／攝影

高麗菜

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