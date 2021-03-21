中市身障推介就業率86% 業者：教會他就是最好幫手

去年在疫情衝擊下，台中市勞工局去年輔導身障者就業，成功率達86%，與往年相當。勞工局分析，身障者表現獲認同，勞工局得以大打「口碑牌」讓事業單位提高進用身障者意願。

勞工局指出，專業碳纖維補土加工的劦鑫展業公司，僅有10幾名員工，未達「身心障礙者權益保障法」定額進用身障者門檻，就業服務員就服員郭豐蜜為自閉症青年「小炳」找上門，業者願意給機會試試看。一年多來，小炳積極工作態度，破除老闆對身心障礙者刻板印象，不但加碼進用其他身障者，還大力推介同業引進。

劉姓業者指出，小炳有自閉症者固著特質，剛開始要教會他，花了不少心思。幸好她是個5歲孩子的媽，把小炳當自家小孩耐心教。

以貼防漆標籤為例，原是個單純且機械性工作，唯一要求是精準度，標籤要準確貼在「防止噴漆」標示處，避免噴到油漆。

劉姓業者說，她「一個口令一個動作」「連哄帶騙」的教導下，小炳足足練了3個月終於開竅。慶幸的是，開竅後小炳進步神速，如今在防漆貼標這領域，小炳不論速度及精準度，全公司第一。

中市勞工局指出，去年有278人次使用支持性就業服務，成功推介有239人次，比率達86%，沒有受疫情波及影響。

小炳初就業時，原分配至研磨零件工作，由於研磨後必須用手觸摸，檢查是否有遺漏部分，工作屬性較精細，小炳嘗試後做不來。

透過就服員協助溝通，公司一再包容調整，終能替小炳找到最適合的職務，讓他發揮所長。

一年多來，小炳也接手包裝和疊貨工作，行有餘力，還主動幫忙公司搬貨、送貨，機動性強，老闆笑稱「劦鑫不能沒有小炳」不僅破除老闆對進用身障者的疑慮，主動向同業推銷身心障礙者。

劉老闆說，小炳任職一年多未曾請過假，天天開心上班、笑臉迎人態度，讓他體悟就服員所說「教會他，他會是個好幫手」值得大推。