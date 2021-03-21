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扶輪社3462區年會 盧秀燕揭「內輪」身分感謝社友扶弱
國際扶輪3462地區第四屆年會，今在台中市中興大學惠蓀堂登場，來自中彰投地區、66社、超過2000名扶輪社友及眷屬參與，台中市長盧秀燕今出席，她以「內輪(社員眷屬）」身分參加，也感謝社友長年對弱勢家庭的貢獻。
去年因疫情影響，3462地區年會改線上直播，今年疫情趨緩，今年舉行實體年會，年度主題「扶輪打開機會」總監葉惟堯表示，全球都受到新冠肺炎影響，造成各行各業不同程度的衝擊，但也因疫情讓扶輪人帶來更多學習機會。
他指出，企業經營更彈性，用不同的方式讓世界看見台灣，對抗疫情的過程，學習謙卑。包括3461地區合辦扶輪日，126個扶輪社集結約5000名社友宣導兩性平權、根除小兒麻痺、環保議題及重視反毒等。
台中市長盧秀燕説，她的先生廖述嘉是社友，今天特別以「內輪」身分到場，她感謝各社持續關心並且以實際行動幫助偏鄉教育資源，協助弱勢。她表示「自己的內輪當市長，希望社友多協助及批評指教。」
在場地周邊並有近30個友誼商店，展示扶輪社友企業商品。國際扶輪社長代表黃慶淵表示，由於疫情關係，許多過去經常出國在海外打拚的企業負責人，今年很難得的都留在國內，共聚一堂，期待國際疫情趨緩時，再為台灣經濟創造另一波奇蹟。
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