盼不到春雨！ 南投桐花遲到了 花開不到1成

時序入春，往年從3月起陸續綻放的桐花，今年因氣候異常乾旱，桐花季大遲到，南投縣草屯、埔里等地桐花勝地花況稀落，油桐樹上綠油油一片，偶見雪白桐花也因缺水開得毫無生氣，整體花況不到1成，預計4月中旬才可望盛放。

縣府指出，入春迎桐花，南投縣通常從3月中旬就能見到雪白桐花，4月進入最佳觀賞期，但今年受氣候影響，旱象加劇，又盼不到春雨，大花期延遲，現在已是3月下旬，草屯、埔里、國姓等地幾乎不見白花，整體花開不到1成。

埔里鎮賞桐勝地「牛耳藝術渡假村」種植成片油桐樹林，每年入春桐花綻放，3月中下旬就陸續吸引遊客遊賞，但今年園區到現在花開還不到1成，業者表示，目前整體花況雖不佳，但多數油桐樹枝頭已結滿花苞，「四月雪」盛況可期。

牛耳藝術渡假村經理張几文說，今年台灣各地逢旱，且旱象嚴重，油桐樹林少了雨水滋潤，桐花延遲綻放，但也因乾旱激發植物本能而結滿花苞，因此後續若降雨，桐花就可望盛放，依目前狀況預估盛開期可能落在4月中旬。

草屯鎮公所表示，草屯植物公園周邊及聯絡道沿線也種有油桐樹，每年3月中下旬大多就能看見雪白桐花，但今年缺少春雨滋潤，到現在僅有1、2棵有花，開花狀況也不好，樹葉、花瓣都因缺水有些乾萎，看起來毫無生氣。