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媽祖叫她快畫 珍愛媽祖─丘璦珍水彩油畫創作個展
珍愛媽祖─丘璦珍水彩油畫創作個展，即日起到4月25日，早上10點到下午5點在裕珍馨大甲三寶文化館， 台中市大甲區光明路67號2樓展出，可免費參觀；文化館就在大甲鎮瀾宮附近。
繪畫20多年的藝術家丘璦珍，擅長水彩、油畫，長期關懷鄉土、廟宇文化．平日以教畫為主，桃李天下；丘璦珍作畫習慣以大量水彩渲染，所以她的媽祖、眾神像、廟會與宮廟，跳脫出平日宮廟的莊嚴與凝重，展現出另一種空靈幻美。
2年前，身為苗栗人的丘璦珍聽到苗栗的母石虎為救小石虎而雙雙命喪輪下，心痛之餘傾全力創作石虎，從沒看過石虎的她在9個月中拼命畫出6幅感到滿意的作品，並將這6幅石虎畫作自掏腰包印製成月曆義賣，而所有的義賣品竟在短短10天銷售一空，連她自己都嚇一跳，她將所得全捐做石虎保育，她不止以實際行動愛石虎，更幾乎是石虎代言人，在各個場合大聲疾呼愛石虎保護石虎。
今年丘璦珍展出「珍愛媽祖」系列，其中有一幅100號的媽祖油畫特別吸引目光，丘璦珍說，在裕珍馨跟她邀展前，她懶散了一陣子，有天突然夢見媽祖叫她趕快振作起來作畫，過不久就接到邀展通知，她開玩笑說，媽祖傳EMAIL告訴她展覽件數不夠，快畫。
裕珍馨文化基金會董事長陳裕濱表示，「三月肖媽祖」，每年的媽祖遶境更是世界三大宗教盛事之一，所以裕珍馨的三寶文化館每年都會配合媽祖文化節辦理相關的展覽，去年疫情肆虐中斷展覽，但是對丘老師的佛像作品卻念念不忘，所以今年再度邀請到丘老師來展覽，這次一定要展好展滿。
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