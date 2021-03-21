媽祖叫她快畫 珍愛媽祖─丘璦珍水彩油畫創作個展

珍愛媽祖─丘璦珍水彩油畫創作個展，即日起到4月25日，早上10點到下午5點在裕珍馨大甲三寶文化館， 台中市大甲區光明路67號2樓展出，可免費參觀；文化館就在大甲鎮瀾宮附近。

繪畫20多年的藝術家丘璦珍，擅長水彩、油畫，長期關懷鄉土、廟宇文化．平日以教畫為主，桃李天下；丘璦珍作畫習慣以大量水彩渲染，所以她的媽祖、眾神像、廟會與宮廟，跳脫出平日宮廟的莊嚴與凝重，展現出另一種空靈幻美。

2年前，身為苗栗人的丘璦珍聽到苗栗的母石虎為救小石虎而雙雙命喪輪下，心痛之餘傾全力創作石虎，從沒看過石虎的她在9個月中拼命畫出6幅感到滿意的作品，並將這6幅石虎畫作自掏腰包印製成月曆義賣，而所有的義賣品竟在短短10天銷售一空，連她自己都嚇一跳，她將所得全捐做石虎保育，她不止以實際行動愛石虎，更幾乎是石虎代言人，在各個場合大聲疾呼愛石虎保護石虎。

今年丘璦珍展出「珍愛媽祖」系列，其中有一幅100號的媽祖油畫特別吸引目光，丘璦珍說，在裕珍馨跟她邀展前，她懶散了一陣子，有天突然夢見媽祖叫她趕快振作起來作畫，過不久就接到邀展通知，她開玩笑說，媽祖傳EMAIL告訴她展覽件數不夠，快畫。