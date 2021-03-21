影／廢棄鐵道釘藝術創作 謝建霖重現台灣農村社會回憶

素人藝術家謝建霖，利用廢棄的鐵路道釘創作出懷舊台灣的人與物，人力拖車重現當年農業社會的勤勞與辛苦，一名90歲長者看到謝建霖作品中的拖車和人背著的一條線，想起自己兒時，感觸很深，當場落淚。

67歲謝建霖是豐原人，對土生土長的豐原有深厚感情，家門前以前是鐵路，看著火車經過是兒時回憶，多年前他到大陸經商後退休回豐原，看到工人正在拆著舊鐵道，現場留下幾顆鐵路道釘，他拿一支釘子在手中觀賞，突來靈感，這些鐵路道釘竟可拼出人的樣貌。

他先從人物開始鋼塑創作，5根鐵路道釘就可形成一個人，他曾在打鐵店打工過，有打鐵功夫，將一根根鐵路道釘高溫燒烤再扭出形狀、組合， 冰冷生硬的釘子竟扭出生動的肌力、線條和動作，人拉著車、運動中的人，都因他的投入和創作，賦予生命。

他收購汰舊拆除的鐵路枕木和道釘等舊物後創作，創作靈感從台灣農業社會的人與物，和自己學習多年的五祖拳，還有各項運動比賽的選手，都是他創作素材，他說這些台灣的回憶和歷史，要趁早記憶留念，這些珍貴記憶是無價的，他想在自己還有餘力時，用創作留下回憶。