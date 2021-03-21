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影／廢棄鐵道釘藝術創作 謝建霖重現台灣農村社會回憶
素人藝術家謝建霖，利用廢棄的鐵路道釘創作出懷舊台灣的人與物，人力拖車重現當年農業社會的勤勞與辛苦，一名90歲長者看到謝建霖作品中的拖車和人背著的一條線，想起自己兒時，感觸很深，當場落淚。
67歲謝建霖是豐原人，對土生土長的豐原有深厚感情，家門前以前是鐵路，看著火車經過是兒時回憶，多年前他到大陸經商後退休回豐原，看到工人正在拆著舊鐵道，現場留下幾顆鐵路道釘，他拿一支釘子在手中觀賞，突來靈感，這些鐵路道釘竟可拼出人的樣貌。
他先從人物開始鋼塑創作，5根鐵路道釘就可形成一個人，他曾在打鐵店打工過，有打鐵功夫，將一根根鐵路道釘高溫燒烤再扭出形狀、組合， 冰冷生硬的釘子竟扭出生動的肌力、線條和動作，人拉著車、運動中的人，都因他的投入和創作，賦予生命。
他收購汰舊拆除的鐵路枕木和道釘等舊物後創作，創作靈感從台灣農業社會的人與物，和自己學習多年的五祖拳，還有各項運動比賽的選手，都是他創作素材，他說這些台灣的回憶和歷史，要趁早記憶留念，這些珍貴記憶是無價的，他想在自己還有餘力時，用創作留下回憶。
他的鋼塑創作作品曾在豐原葫蘆墩文化中心和台中市大墩文化中心展出，廢物再利用的創作藝術品，令參觀者驚艷，20多年來的創作，目前作品約有150件，在他的豐原住家展出，和好友共賞聊當年。
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