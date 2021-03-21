中捷3月25日試營運30天 沿線各站機車停車免費

台中捷運綠線3月25日至4月23日試營運，18站中有14站附設轉乘捷運機車停車場，試營運期間開放民眾免費停放機車，4月25日正式通車後開始收費，提供停車優惠及月租方案。

台中捷運公司表示，捷運綠線共有14站附設轉乘捷運機車停車場，除松竹站、九張犁站免費停車外，其餘12站機車停車場均需收費，委由竑穗興業股份有限公司（城市車旅）經營。試營運期間，14站附設機車停車場同步免費停車。

中捷公司提醒，轉乘捷運機車停車場採用車牌辨識系統，試營運期間雖免費停車，但民眾取車時仍須至繳費機輸入車牌後才能免費離場。

此外，除文心櫻花站外，各轉乘停車場都是24小時營業，文心櫻花站營業時間為每日上午5點半至凌晨12點50分，每日最晚取車離場時間為凌晨12點45分。

中捷公司指出，4月25日正式通車後，除松竹站、九張犁站維持免費停車，其餘各站轉乘捷運機車停車場將開始收費，當日計次收費20元。