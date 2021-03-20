獲10萬獎學金 「男丁格爾」立志當兵回來繼續進開刀房服務

在學實習，畢業留任就業是很多學生的夢想，大葉大學護理學系積極與醫療院所合作，獲多家醫療院所預約人才，去年畢業的校友林延益到秀傳醫院開刀房實習，表現優異，直接留在秀傳醫院工作，實現「男丁格爾」服務病人的夢想。

護理系主任楊政議說，林廷益就讀大葉護理系，系上協助他申請獲取彰化秀傳醫院護理獎助學金10萬元，並按照他的志願，安排到彰化秀傳醫院開刀房實習，為就業最後一哩扎根，林廷益畢業後準備護理師證照考照，如願取得證照，也得到秀傳延攬到開刀房工作。

「有3位阿姨從事護理師工作，聽她們說讀護理未來出路很廣，不只可以幫助別人，學到的技能也可以應用在自己的生活上。」林廷益說明當初選擇護理系是受到親人的影響，求學期間跟著師長學習，一點一滴累積專業與經驗，大四到秀傳醫院實習，單位護理長與學長姐都很用心教導他，今年2月下旬他入伍服役，退伍後會回到秀傳工作，繼續發揮護理專業服務人群。

秀體系護理總監張麗銀說，林廷益的工作態度及表現獲得秀傳醫院開刀房曾素芬護理長肯定，希望未來有更多的大葉護理系學生，都能夠依循領取獎助金、安排實習、提早確認工作單位的合作模式，增加對單位的認同感，提升留任率，創造學生、學校、醫療單位三贏。