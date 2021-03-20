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一邊一樹 百年茄苳跨彰化鄉鎮水道生長居民嘖嘖稱奇
台灣夫妻樹比比皆是，彰化縣溪湖鎮西寮里與埔鹽鄉南新村，有一棵橫跨兩村（鄉鎮）水圳、各長一根樹幹相對的百年茄苳樹，居民也稱為夫妻樹，雖沒列入保護名冊，但備受愛護，居民爭取經費興建遊憩設施，朝夕都有人散步和休息，順便看顧夫妻樹的安全。
西寮里長巫典源今天表示，地方耆老都不知道夫妻樹的樹齡，都稱「自己是小孩子的時候，夫妻樹已經很高大。」特別的是，夫妻樹位在兩鄉鎮農田之間的空曠處，相當「透風」，沒什麼鳥到樹上築巢，不至於鳥糞掉滿地造成困擾。
夫妻樹哪棵是夫？哪棵是妻？茄苳樹從溪湖鎮長過去或從埔鹽鄉長過來？居民討論和觀察半天，從樹圍寬度和樹幹生長情形，推測樹木從埔鹽鄉長大，樹根長到溪湖鎮；有居民指出，祖父輩傳說很久以前茄苳被雷劈裂，裂開的樹幹倒向排水溝另一邊，長成現在在溪湖鎮的樹幹。
西寮里申請補助休閒設施，把夫妻樹當作社區景點，因設施老舊損壞，去年透過立法委員謝衣鳳向內政部土地重劃工程處爭取經費，重做木棧板休閒設施，近日完工啟用，社區民眾又能到樹下休息，許多夫妻檔在夫妻樹下坐看田園風光，相當愜意。
巫典源表示，文化觀光不見得需要大建設，若能整合社區景點和建立資料庫，加以串連後，每一村里都能發展在地旅遊，夫妻樹可以是溪湖鎮和埔鹽鄉的共同自然資產，兩鄉鎮公所若加以考察並加值，就能多一個國旅據點。
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