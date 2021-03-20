快訊

有感搖晃！日本東北宮城規模7.2地震 氣象廳急發布海嘯警報

福原愛媽媽「坐輪椅」現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一邊一樹 百年茄苳跨彰化鄉鎮水道生長居民嘖嘖稱奇

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮西寮里長巫典源和地方人士以夫妻樹為榮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮西寮里長巫典源和地方人士以夫妻樹為榮。記者簡慧珍／攝影

台灣夫妻樹比比皆是，彰化縣溪湖鎮西寮里與埔鹽鄉南新村，有一棵橫跨兩村（鄉鎮）水圳、各長一根樹幹相對的百年茄苳樹，居民也稱為夫妻樹，雖沒列入保護名冊，但備受愛護，居民爭取經費興建遊憩設施，朝夕都有人散步和休息，順便看顧夫妻樹的安全。

西寮里長巫典源今天表示，地方耆老都不知道夫妻樹的樹齡，都稱「自己是小孩子的時候，夫妻樹已經很高大。」特別的是，夫妻樹位在兩鄉鎮農田之間的空曠處，相當「透風」，沒什麼鳥到樹上築巢，不至於鳥糞掉滿地造成困擾。

夫妻樹哪棵是夫？哪棵是妻？茄苳樹從溪湖鎮長過去或從埔鹽鄉長過來？居民討論和觀察半天，從樹圍寬度和樹幹生長情形，推測樹木從埔鹽鄉長大，樹根長到溪湖鎮；有居民指出，祖父輩傳說很久以前茄苳被雷劈裂，裂開的樹幹倒向排水溝另一邊，長成現在在溪湖鎮的樹幹。

西寮里申請補助休閒設施，把夫妻樹當作社區景點，因設施老舊損壞，去年透過立法委員謝衣鳳向內政部土地重劃工程處爭取經費，重做木棧板休閒設施，近日完工啟用，社區民眾又能到樹下休息，許多夫妻檔在夫妻樹下坐看田園風光，相當愜意。

巫典源表示，文化觀光不見得需要大建設，若能整合社區景點和建立資料庫，加以串連後，每一村里都能發展在地旅遊，夫妻樹可以是溪湖鎮和埔鹽鄉的共同自然資產，兩鄉鎮公所若加以考察並加值，就能多一個國旅據點。

彰化縣溪湖鎮西寮里和埔鹽鄉南新村之間，跨界的百年茄苳樹。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮西寮里和埔鹽鄉南新村之間，跨界的百年茄苳樹。記者簡慧珍／攝影

考察

延伸閱讀

假扮中醫幫民眾針灸自製藥劑 彰化男遭判7個月

彰化百寶村完工倒數計時 四月底開放試營運一個月

彰化開放自採高麗菜3顆50元 不到半天已被掃了一半

「韓先生來敲門」今仍在彰化 韓國瑜訪花樹銀行郭俊銀

相關新聞

一邊一樹 百年茄苳跨彰化鄉鎮水道生長居民嘖嘖稱奇

台灣夫妻樹比比皆是，彰化縣溪湖鎮西寮里與埔鹽鄉南新村，有一棵橫跨兩村（鄉鎮）水圳、各長一根樹幹相對的百年茄苳樹，居民也稱...

影／大甲媽見證 50周年金婚夫妻與女兒共同結婚

邁入第8屆的大甲媽嫁女兒，今日在媽祖的見證下，62對新人攜手走向另一個階段人生。新人來自台灣各地，其中一對滿50周年的金...

中市圖到館使用人次連第3年破千萬 平均每人借閱近5冊

台中人熱愛閱讀！教育部日前發布「109年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，台中市連續第2年榮獲教育部頒發「整體閱讀力躍...

彰化百寶村完工倒數計時 四月底開放試營運一個月

彰化縣熱門景點「彰化百寶村」去年11月19日結束營業，縣政府斥資約3500萬整修和再造街區景觀，沒趕上春節前完工，串連彰...

申請玉山登山獲准太開心 山友頻頻走錯報到地點

玉山是最熱門登山路線之一，玉管處最近卻發現山友申請登山後，卻錯走到塔塔加遊客中心報到，最高一天甚至有4團走錯，其實玉山報...

萬國文酷展今登場！民眾到場挺在地文創體驗偽出國

台灣不少市集文創業者因疫情關係受到衝擊，尊任咖啡為了挺在地文創業者，今天起以「萬國文酷展」為主題舉辦為期二天的文酷市集，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。