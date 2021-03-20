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影／大甲媽見證 50周年金婚夫妻與女兒共同結婚
邁入第8屆的大甲媽嫁女兒，今日在媽祖的見證下，62對新人攜手走向另一個階段人生。新人來自台灣各地，其中一對滿50周年的金婚夫妻，與女兒、女婿一起參加集團婚禮，給彼此一個紀念性的婚禮。
75歲的洪金標與76歲的妻子黃鳳蘭透過相親認識，兩人結縭50年，育有4名女兒，夫妻鶼鰈情深。由於今年3月結婚滿50周年，洪金標的三女兒黃秀芳今年除了與丈夫徐定鑫報名參加，也幫父母報名參加集團婚禮。
黃秀芳表示，自己是虔誠的媽祖信徒，連續15年都跟著大甲媽祖遶境進香，與丈夫徐定鑫愛情長跑13年，今年決定步入婚姻，加上又適逢父母結婚50周年，因此決定幫自己與父母報名參加集團婚禮。不過父親個性內向，起初要幫他報名都婉拒，最後經過不斷說服才願意參加。
洪金標笑說，是女兒幫他報名的，除了接受媽祖的祝福，也給妻子穿上婚紗再美麗一回。黃鳳蘭說，當年結婚也有穿婚紗，沒想到50年後會再穿婚紗，很開心也很感動。
大甲媽嫁女兒2013年開始舉辦，今年邁入第8屆，往年均有99對新人報名參加，去年因受疫情影響，只剩80對新人，今年僅剩62對。大甲鎮瀾宮董事長顏清標今日致詞表示，除了祝褔參加的新人愛情長長久久、早生貴子，也邀請新人與親友們一起來參加今年4月9日的大甲媽祖遶境。
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