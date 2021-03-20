彰化百寶村完工倒數計時　四月底開放試營運一個月

彰化縣熱門景點「彰化百寶村」去年11月19日結束營業，縣政府斥資約3500萬整修和再造街區景觀，沒趕上春節前完工，串連彰南旅遊景點，縣政府快馬加鞭趕進度，本月底可望完工，打算4月底連續一個月試營運，蒐集各方意見作為正式營業的參考。

彰化百寶村本來委託埤頭鄉農會經營，去年11月下旬清倉特賣之後進入整修期，縣政府把百寶村連同埤頭街區列入改善計畫範圍，將整體營造埤頭郷公所、埤頭農會、中華電信到郵局的門前人行步道，彩繪部分民宅立面和側面牆，營造休閒氣氛，由點而面擴大發展埤頭鄉旅遊。

經濟暨綠能發展處今天表示，埤頭鄉街區改善計畫涵蓋7處公共事業單位，除了人行步道重新施設，也增加旅遊景點指標系統、休憩與遊憩設施，縣政府以埤頭鄉特產白米為主題，委請專業團隊設計米寶寶等吉祥物，沿著人行步道放置約4組公仔和人偶，既美化街區又可成為拍照打卡景點。

縣政府委託高雄民間藝術團隊彩繪埤頭鄉公所對面民宅立面，呈現南歐風情，另在鄉公所北側民宅也彩繪側面牆，呼應百寶村外牆彩繪和人行道布置，但彩繪景致這裡一幢、那裡一幢，中斷沒連貫，民眾認為可惜。經綠處產業發展科長陳駿瑜說，可彩繪的牆面因沒貼磁磚，方便上色，貼磁磚、石板和屋主無意願，縣政府無法勉強，只能盡力而為。

埤頭鄉市區的環境改造計分為兩大部分，縣政府原訂春節前趕工完成百寶村及人行步道工程，因埤頭郷公所廣場舉辦活動等原因，工程一延再延，預定本月底完工和辦理驗收。縣政府仍在招商代營運百寶村，很可能四月底由縣政府自行開放百寶村試營運一個月，蒐集各方意見，交給未來承包經營百寶村的團隊作為營運參考。