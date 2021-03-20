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申請玉山登山獲准太開心 山友頻頻走錯報到地點

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山國家公園登山報到地點排雲登山服務中心。圖／玉管處提供
玉山國家公園登山報到地點排雲登山服務中心。圖／玉管處提供

玉山是最熱門登山路線之一，玉管處最近卻發現山友申請登山後，卻錯走到塔塔加遊客中心報到，最高一天甚至有4團走錯，其實玉山報到處是排雲登山服務中心，山友卻看到網路錯誤資訊，扛著背包多走冤枉路，提醒山友核准入園後，都會收到玉管處通知電子郵件，請山友注意註記的報到地點，不要再走錯了。

玉管處表示，最近塔塔加遊客中心常有背著中大型背包的山友，表明要進行「入園查核」。遊客中心員工親切說明，請他們到「排雲登山服務中心」報到，但1團、2團、3團……，連續有多團都走錯報到地點，且大都是2至4人年輕人組成的登山隊伍，沒有登玉山經驗，經詢問這些山友，他們才說，是網路分享訊息內容錯誤，才讓他們以為得到塔塔加遊客中心報到。

玉管處表示，這些山友背著重背包走到塔塔加遊客中心，發現錯誤後又要走到排雲登山服務中心，完成入園查核服務，不僅走冤枉路，也浪費時間、體力。玉管處提醒，已完成「玉山群峰線」入園申請的山友，

入園當天「入園查核服務」是在「排雲登山服務中心」，並提醒山友，記得攜帶身分證件及入園許可資料，每日上午6點半以前請自助辦理入園掃描報到。

6點半到下午4點半，由「排雲登山服務中心」工作人員協助山友報到。往玉山登山口「接駁車」搭乘起點，也是在排雲登山服務中心，提醒山友注意核准入園電子郵件內的資訊，不要輕信網路資訊，以免白走一趟。

山友 玉山

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