快訊

金門暗夜槍響！周姓士兵酒駕規避攔查 警方開3槍嚇阻

確定了！ 蘇貞昌、陳時中將合體帶頭打AZ疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化開放自採高麗菜3顆50元 不到半天已被掃了一半

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化福興鄉三合村今天有高麗菜園開放自採，1顆20元，3顆50元。記者林敬家／攝影
彰化福興鄉三合村今天有高麗菜園開放自採，1顆20元，3顆50元。記者林敬家／攝影

高麗菜盛產，價格不如農民預期，彰化是高麗菜產區之一， 近期南北彰鄉鎮都有農民開放高麗菜自採，價格一顆10元到20元不等，福興鄉三合村許姓菜農今天也開放雪翠高麗菜讓民眾自採，一顆20元、3顆50元，原本3千顆預計2天開放採完，但今天一早就湧進人潮，不到半天已賣出一半。

許姓菜農主要種蔥與高麗菜，他說，去年11、12月高麗菜價格好，卻在過年前開始價跌，該地區能種的作物不多，加上是租地，不種說不過去，考量近期送溪湖果菜市場價格幾乎血本無歸，首度開放讓人自採，省去工資、運送成本，1分6大的菜園若全部賣出去多少可以回本。

許妻說，過去種高麗菜都會分區調配去種，但價格還是不穩定，前幾周高麗菜送拍賣市場一早去，到晚上才賣出去，現在網路訊息傳播快，許多人帶小孩體驗自採樂趣，今天一早太陽較小，許多人來採，還有攤販聚集，宛如一個小市集。

陳姓婦人今天與丈夫採了12顆高麗菜，她說，洗頭的時候聽在地人說有高麗菜可自採，價格還是比菜市場划算一點。

彰化縣府為避免讓農民血本無歸，近期購買11公噸給282個社區關懷據點為長者加菜等，今年在合作社及青農努力下，包括高麗菜等都行銷至加拿大、韓國，目前為止外銷數量已達20噸，加工製成的水餃、煎餃也賣到日本。

縣府指出，彰化縣種植面積有850公頃，年產量超過3萬9000公噸，高麗菜是很多元化的食材，目前正值高麗菜盛產期，不僅便宜且又甜又好吃，不僅可炒、入湯，也可做泡菜、水餃、高麗菜飯、高麗菜乾、高麗菜麵、高麗菜餅等。

彰化福興鄉三合村今天有高麗菜園開放自採，半天就被採走一半。記者林敬家／攝影
彰化福興鄉三合村今天有高麗菜園開放自採，半天就被採走一半。記者林敬家／攝影
許姓菜農今天開放採高麗菜，帶著兒子「顧攤」。記者林敬家／攝影
許姓菜農今天開放採高麗菜，帶著兒子「顧攤」。記者林敬家／攝影

高麗菜 農民

延伸閱讀

「韓先生來敲門」今仍在彰化 韓國瑜訪花樹銀行郭俊銀

淡水水碓里長挺菜農 認購20箱高麗菜分享里民

國小課本「高麗菜」不唸ㄌ一ˋ 家長吃驚…網友：錯了好多年！

收購高麗菜做公益 議員何博文捐贈號召惜食

相關新聞

申請玉山登山獲准太開心 山友頻頻走錯報到地點

玉山是最熱門登山路線之一，玉管處最近卻發現山友申請登山後，卻錯走到塔塔加遊客中心報到，最高一天甚至有4團走錯，其實玉山報...

「韓先生來敲門」今仍在彰化 韓國瑜訪花樹銀行郭俊銀

高雄市前市長韓國瑜的「韓先生來敲門」今天繼續以彰化縣的生態保育人士為主，訪問了彰化大村鄉「花樹銀行」創辦人郭俊銀。「韓先...

台16線連環車禍員警殉職 南投縣議會要求刨除重鋪

台16線南投縣水里路段去年12月9日，因為下雨濕滑，2小時內發生7車連環撞，南投縣警局交通隊簡姓小隊長駕駛警用大型重機長...

彰化百寶村完工倒數計時　四月底開放試營運一個月

彰化縣熱門景點「彰化百寶村」去年11月19日結束營業，縣政府斥資約3500萬整修和再造街區景觀，沒趕上春節前完工，串連彰...

萬國文酷展今登場！民眾到場挺在地文創體驗偽出國

台灣不少市集文創業者因疫情關係受到衝擊，尊任咖啡為了挺在地文創業者，今天起以「萬國文酷展」為主題舉辦為期二天的文酷市集，...

彰化開放自採高麗菜3顆50元 不到半天已被掃了一半

高麗菜盛產，價格不如農民預期，彰化是高麗菜產區之一， 近期南北彰鄉鎮都有農民開放高麗菜自採，價格一顆10元到20元不等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。