彰化開放自採高麗菜3顆50元 不到半天已被掃了一半

高麗菜盛產，價格不如農民預期，彰化是高麗菜產區之一， 近期南北彰鄉鎮都有農民開放高麗菜自採，價格一顆10元到20元不等，福興鄉三合村許姓菜農今天也開放雪翠高麗菜讓民眾自採，一顆20元、3顆50元，原本3千顆預計2天開放採完，但今天一早就湧進人潮，不到半天已賣出一半。

許姓菜農主要種蔥與高麗菜，他說，去年11、12月高麗菜價格好，卻在過年前開始價跌，該地區能種的作物不多，加上是租地，不種說不過去，考量近期送溪湖果菜市場價格幾乎血本無歸，首度開放讓人自採，省去工資、運送成本，1分6大的菜園若全部賣出去多少可以回本。

許妻說，過去種高麗菜都會分區調配去種，但價格還是不穩定，前幾周高麗菜送拍賣市場一早去，到晚上才賣出去，現在網路訊息傳播快，許多人帶小孩體驗自採樂趣，今天一早太陽較小，許多人來採，還有攤販聚集，宛如一個小市集。

陳姓婦人今天與丈夫採了12顆高麗菜，她說，洗頭的時候聽在地人說有高麗菜可自採，價格還是比菜市場划算一點。

彰化縣府為避免讓農民血本無歸，近期購買11公噸給282個社區關懷據點為長者加菜等，今年在合作社及青農努力下，包括高麗菜等都行銷至加拿大、韓國，目前為止外銷數量已達20噸，加工製成的水餃、煎餃也賣到日本。