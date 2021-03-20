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鹿港老宅活起來 旅法夫妻返鄉讓百年屋變歐風選物店

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
「摸乳巷黃宅」進駐者為從法國返鄉的年輕夫妻，將百年老宅規劃為歐風選物店。記者林敬家／攝影
「摸乳巷黃宅」進駐者為從法國返鄉的年輕夫妻，將百年老宅規劃為歐風選物店。記者林敬家／攝影

彰化鹿港鎮今天有3家公益換租家開幕，活化原本荒廢老宅，其中「摸乳巷黃宅」進駐者為從法國返鄉的年輕夫妻，將百年老宅規劃為歐風選物店，希望在老家分享在國外的生活模式，這也是彰化縣首度將青創結合公益換租活化老宅的成功案例。

今天開業的三家老屋分別為「長源醫院」進駐者為小本愛玉豆花行、「摸乳巷黃宅」進駐者為恬事有限公司、「金盛巷施宅」進駐者為力野茶陶所，縣長王惠美親臨摸乳巷黃宅祝賀開業。

文化局指出，縣府協助老屋修繕，並與屋主簽訂5年使用契約，作為青年創意基地，進駐者也以公益換租模式，換取場域使用權，並推動公益換租相關活動。

43歲方國安過去在法國學廚藝並在當地法國餐廳工作，2年多前被挖角回台工作，妻子曾靖恬帶著孩子一直相伴，他說，妻子過去陪他到法國圓夢，現在換妻子在他的家鄉開店圓夢，他們將緊鄰摸乳巷的老宅規劃為5個空間，包括選品、展覽、手作、餐飲以及講座空間。

曾靖恬表示，裝潢花了約50萬元，投入成本不小，但公益換租免去租金，對創業者來說減輕一大負擔，她認同店家結合社區、藝文、公益等相關活動，希望讓在地活絡起來。

王惠美說，鹿港每年的遊客約有一千萬人以上，仍需要透過改變呈現不同風貌，三家老屋新生各有特色，在摸乳巷黃宅恬事有限公司，曾靖恬夫妻是在法國旅居9年才回來定居，以健康輕食、歐洲設計選品與生活風格類的選書，未來規劃展覽等公益活動。

長源醫院進駐者小本愛玉豆花行的黃柏堯，這次與台灣寫實已故攝影大師許蒼澤的兒子許正園共同策劃「許蒼澤攝影展」，展覽與照相機造型的愛玉甜點結合；九曲巷金盛巷施宅的力野茶陶所進駐者陳思穎製作有陶味的茶點、陶器、陶藝課程等。

緊鄰摸乳巷的「摸乳巷黃宅」相當有特色。記者林敬家／攝影
緊鄰摸乳巷的「摸乳巷黃宅」相當有特色。記者林敬家／攝影
緊鄰摸乳巷的「摸乳巷黃宅」建物仍保留過去樣貌。記者林敬家／攝影
緊鄰摸乳巷的「摸乳巷黃宅」建物仍保留過去樣貌。記者林敬家／攝影
43歲方國安（左）與妻曾靖恬（右）以公益換租活化鹿港老宅。記者林敬家／攝影
43歲方國安（左）與妻曾靖恬（右）以公益換租活化鹿港老宅。記者林敬家／攝影

法國 老宅 老屋

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