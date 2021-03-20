淨灘像路跑　虎尾科大學生今到芳苑歡樂海灘撿50袋垃圾

淨灘像路跑，也有挑戰組和歡樂組。虎尾科技大學夜梟羅浮社22名社員，今天到彰化縣芳苑鄉漢寶村，漢寶村辦公室安排到「歡樂海灘」，不到4小時撿拾約50袋生活和漁業垃圾，其中漁業用浮球回收作為彩繪材料，為舉辦海岸活動預作準備。

芳苑鄉漢寶村面積比線西鄉還大，海岸線長達約6公里，村辦公室和第四河川局合作，認養漢寶村北側約1公里海灘，因地形崎嶇又垃圾多，被列為淨灘「挑戰組」區域，適合成人；越往南邊，地形漸趨平緩，垃圾量較少，被列為淨灘「歡樂組」區域，適合親子和學生，今天虎尾科大夜梟羅浮就是被安排到歡樂海灘撿拾垃圾。

「芳苑鄉漢寶濕地距離我們最近，騎機車一個多小時就到了。」夜梟羅浮社社長李致鈞說，社員希望從事環境服務，找了半天，彰化縣漢寶濕地需要志工，社員上網登錄，開開心心從虎尾出發，這是第一次當環境志工，天氣好但不算熱，社員不休息猛撿垃圾，希望還給海灘清淨面貌。

漢寶村長鄭鵬豐帶著社區志工協助整理學生撿拾的海岸垃圾，稱讚學生「很有效率」，22人一上午就撿了50多袋廢棄物，寶特瓶、玻璃瓶等生活垃圾占多數，另有漁業用保麗龍、浮球等垃圾。鄭鵬豐說，第四河川局舉辦公民論壇，推動屬地主義，漢寶村認養漢寶海灘，需要志工幫忙，若學生和民眾到漢寶村淨灘，村辦公室可代為申請志工服務時數。