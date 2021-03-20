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竹山瑞龍瀑布打造緩坡步道 欣賞瀑布更能身歷其境

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
竹山瑞龍瀑布園區設置觀景平台，讓遊客就近感受竹山第一瀑的壯觀。圖／南投縣政府提供
竹山瑞龍瀑布園區設置觀景平台，讓遊客就近感受竹山第一瀑的壯觀。圖／南投縣政府提供

「竹山第一瀑」瑞龍瀑布去年1因吊橋面板將達使用期限，為了確保旅遊安全將重新整修維護，瑞龍瀑布園區園區，南投縣觀光處同時同時改善步道，從階梯改為高架緩波步道，且觀景平台更接近瑞龍步道，預計6月底完工，讓行動不便者也能輕鬆遊，身歷其境感受竹山第一瀑的震撼。

瑞龍瀑布位於竹山鎮坪頂里加走寮溪沿岸，距離市區15公里，上游便是知名的太極峽谷，因為交通方便，民眾無須入深山便能欣賞壯觀瀑布，感受心曠神怡、悠遊山林。

南投縣觀光處風管所所長張昭貴說，瀑布吊橋面板因為使用年限將近，為了確保安全，縣府去年11約起暫時休園，重新更換吊橋面板和相關設施，原訂1月底重新開園，休園期間也有不少遊客來電詢問，希望能盡快重新開放。但考量國內人口高齡化，為了方便行動不便的銀髮族也能欣賞美景，縣府超前布署，決定一併改善步道設施。

張昭貴說，經過重新規畫，瑞龍瀑布步道將從原有的階梯，改為高架的緩坡步道，停車場行走竹林棧道到瑞龍吊橋約500公尺，再從吊橋處走向瀑布區約500公尺，觀景平台可遠望瀑布整體美景，再向前行經岩壁廊道後，與瀑布只有咫尺距離，讓遊客感受飛瀑衝擊的震撼，也請民眾耐心等待瑞龍瀑布開園時機。

竹山瑞龍瀑布園區穿越竹林、森林、瀑布，相當適合親子健行。圖／南投縣政府提供
竹山瑞龍瀑布園區穿越竹林、森林、瀑布，相當適合親子健行。圖／南投縣政府提供
竹山瑞龍瀑布園區穿越竹林、森林、瀑布，相當適合親子健行。圖／南投縣政府提供
竹山瑞龍瀑布園區穿越竹林、森林、瀑布，相當適合親子健行。圖／南投縣政府提供

吊橋 高齡化 停車場

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