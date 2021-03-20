台中肉品市場轉型 3月減量拍賣、年底結束屠宰線

台中肉品市場長期存在異味、噪音、污水等污染問題，為改善在地居民生活品質，台中肉品公司推動原址轉型活化，自今年3月起逐步減量拍賣，目前5條屠宰線已停止1條宰牛、1條宰雞線，剩3條宰豬線今年底到期就結束，明年起由鄰近肉品市場及屠宰場供應生鮮豬肉。中市府農業局表示，各肉品市場均有農委會獸醫師嚴格把關衛生條件，未來也規劃恆溫保鮮及運輸設備確保肉類品質無虞，並輔以運費補助機制，穩定肉品價格。

農業局指出，後續台中肉品市場撤除拍賣及屠宰業務後，市場肉商生鮮豬肉來源可由彰化、南投及台中大安等肉品市場及市區鄰近屠宰場供應；肉品以大型恆溫保鮮（15至18℃）運輸車配送至台中肉品市場，市場並全程以溫控進行屠體批發、分切及加工，再由原承運商以冷鏈物流車輛配送至各市場肉攤零售，兼顧肉品運輸衛生安全與民眾消費權益。

此外，市府也將加強輔導肉商經營業者配置恆溫保鮮及運輸設備，並規劃各肉品市場運費補助機制，降低運輸成本，穩定生鮮豬肉市場價格。

農業局強調，目前台灣各肉品市場均有農委會防檢局獸醫師派駐，針對衛生條件嚴格把關，確保豬肉屠體衛生安全，因此台中市轄內其他或鄰近縣市肉品市場的安全衛生條件皆與台中肉品市場一致，民眾可以放心選購配送過來的肉品。

農業局表示，台中肉品市場撤除屠宰及拍賣業務後，仍將保留肉品批發及零批業務，作為台中市攤商取得豬肉的交易平台，維持供應市民朋友生鮮豬肉，兼顧環保與消費者市場需求。此外，原址將轉型為涵蓋餐飲、生鮮超市、文創市集的複合式商場，周邊更將進行公園綠美化及興建社會住宅，帶動地區發展。