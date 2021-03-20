達人免費帶路遊大雪山遊樂區 平日入園門票半價

初春時節，萬物欣榮，大雪山國家森林遊樂區推出「達人帶路 天天舞春」專案優惠，今日起至5月底止，享平日入園門票半價、住宿8折、咖啡廳飲料8折及販賣部消費滿千元抽獎等多重優惠，活動期間每天上下午各有一場達人帶領免費導覽園區生態。

大雪山國家森林遊樂區林相優美、動植物資源豐富，區內規劃有多條森林浴步道提供健行選擇。初春時節，各種鳥類於林間穿梭熱鬧非凡，徜徉於山徑時或與山羌及台灣野山羊不期而遇讓人驚喜連連。