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達人免費帶路遊大雪山遊樂區 平日入園門票半價

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
大雪山森林遊樂區帝雉漫步林間-。圖／東勢林管處提供
大雪山森林遊樂區帝雉漫步林間-。圖／東勢林管處提供

初春時節，萬物欣榮，大雪山國家森林遊樂區推出「達人帶路 天天舞春」專案優惠，今日起至5月底止，享平日入園門票半價、住宿8折、咖啡廳飲料8折及販賣部消費滿千元抽獎等多重優惠，活動期間每天上下午各有一場達人帶領免費導覽園區生態。

大雪山國家森林遊樂區林相優美、動植物資源豐富，區內規劃有多條森林浴步道提供健行選擇。初春時節，各種鳥類於林間穿梭熱鬧非凡，徜徉於山徑時或與山羌及台灣野山羊不期而遇讓人驚喜連連。

為提供民眾深度的生態旅遊，東勢林管處推出「達人帶路 天天舞春」專案優惠，3月20日起至5月底止，享平日入園門票半價、住宿8折、咖啡廳飲料8折及販賣部消費滿千元抽獎等多重優惠，專案期間天天由達人帶領，免費提供上下午各一場生動的導覽解說；另為解決平日大眾交通運輸，由雄獅旅行社提供天天出發旅遊行程供選擇。

大雪山森林遊樂區杜鵑接續綻放。圖／東勢林管處提供
大雪山森林遊樂區杜鵑接續綻放。圖／東勢林管處提供

咖啡廳 森林遊樂區

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