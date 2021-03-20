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台16線連環車禍員警殉職 南投縣議會要求刨除重鋪

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
水里鄉台16線去年12月9日發生連續車禍，連公車也打滑碰撞。圖／讀者提供
水里鄉台16線去年12月9日發生連續車禍，連公車也打滑碰撞。圖／讀者提供

台16線南投縣水里路段去年12月9日，因為下雨濕滑，2小時內發生7車連環撞，南投縣警局交通隊簡姓小隊長駕駛警用大型重機長程訓練，也打滑撞上貨車殉職。但事過3個月事故路段仍未刨除，讓當地居民擔心再生意外。

縣警局19日也到現場測試路面抗滑係數僅30至35BPN，低於公路總局所說的50BPN，甚至比路面標線抗滑45BPN還低。縣議會議長何勝豐要求縣府儘速完成調查，協調公路總盡快刨除事故路段重新鋪設，改善道路安全。

南投縣警局交通隊簡姓小隊長去年12月9日和2名員警駕駛警用大型重機到信義鄉長程訓練，下午2時回程經過水里鄉台16線時，當時因為下雨路面濕滑，這個路段發生連環車禍，共有7輛公車、貨車等車輛追撞。

有家屬前來處理事故時，將貨車停在路肩，警用機車經過時，為了閃避停在路肩貨車，3輛重機滑倒，簡姓小隊長連人帶車撞上貨車，造成多處骨折，送醫不治。整起車禍還造成6人受傷。

意外的路段2小時連續發生多起車禍意外，家屬質疑與道路施工有關係，懷疑是這段路面使用瀝青活化劑才造成防滑係數降低，縣長林明溱也不捨小隊長殉職，要求專業技術單位協助查明肇事的原因，還給家屬公道。

南投縣議員蕭志全說，事故路段每逢雨天即派員管制，還沿路放置三角錐，讓民眾感覺怪怪的，也讓機車被迫開上快車道，與大車爭路，相當危險。既然檢警已完成證據保全，希望縣府與地檢署溝通，盡快重新鋪設路面。

事故後，公路總局信義工務段委託檢測單位，測得抗滑係數在50BPN，比路面標線標誌45BPN還高，但縣警局昨天重測，抗滑係數僅有35BPN。

交通隊長陳志鵬說，台灣對道路柏油抗滑係數並無國家標準，僅訂出標線抗滑係數為45BPN，但測試結果，柏油路面抗滑係數僅有35BPN低於標線，按理說，柏油的抗滑係數應比標線更高才對，對這項結果他也相當訝異，縣警局會將測試結果送交車禍鑑定委員會，作為肇事原因判定參考。

水里鄉台16線兩小時內發生連續車禍，連交通隊警用機車經過也摔車，造成簡姓小隊長傷重不治。圖／讀者提供
水里鄉台16線兩小時內發生連續車禍，連交通隊警用機車經過也摔車，造成簡姓小隊長傷重不治。圖／讀者提供

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