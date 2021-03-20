「韓先生來敲門」今仍在彰化 韓國瑜訪花樹銀行郭俊銀

高雄市前市長韓國瑜的「韓先生來敲門」今天繼續以彰化縣的生態保育人士為主，訪問了彰化大村鄉「花樹銀行」創辦人郭俊銀。「韓先生來敲門」前一星期訪問了彰化溪湖鎮湖埔社區大學理事長林淑玲， 讓大眾知道林淑玲和志工們投入東螺溪畔生態保育，打造出美麗的綠園之事，今天持續彰化的生態保育，來到八卦山下。

「花樹銀行不是存現金的銀行，是大家寄養或是領取花卉的植物銀行，可說是植物的寄養家庭！」韓國瑜在預告中說明，與「花樹銀行」往來的人，可以樹苗拿去存放、存種，銀行從事的也不是放款業務，而是復育植物並推動觀光，讓更多人發現彰化之美。

郭俊銀曾在接受聯合報記者訪問時說，他原來開製造擦拭紙的工廠，有一次在南迴公路邊休息時，看到一位出家師父在種樹，他問出家師父，那裡海風那麼大，土地看起來很貧瘠，種的樹能活嗎？出家師父笑著回答：「播下種籽，就有希望。」他想到自己長期生產擦拭紙，就是在砍樹，也該回報大地。於是全心種樹墾荒。

韓國瑜訪郭俊銀，希望讓更多人看到郭俊銀如何開創生態保育新概念，使植物花朵生生不息。

韓國瑜將「韓先生來敲門」定位為系列公益影片，從浩劫重生的高雄雄市小林開始，已播出花蓮安德啟智中心的劉一峰神父、新北市載送流浪動物的計程車司機尤河清、彰化溪湖鎮湖埔社區大學理事長林淑玲。