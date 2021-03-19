員林蜀葵花季開園 今年移師西區公園

彰化縣員林市蜀葵花季今起開放入園，今年移師至大埔里運動公園(西區公園)旁舉辦，上萬株萬紫千紅的蜀葵花已開始開花，員林市長游振雄表示，蜀葵花期約長達1個多月，預計將到4月25日，而3月27日還有蜀葵花季公益園遊會，歡迎大家來賞花看表演。

員林市蜀葵花季今天首日開園，就有來自宜蘭的遊客包遊覽車前來賞花，公所還安排優秀藝文團隊侯慧鈴舞蹈團表演，由市長游振雄、員林市代會主席賴東位等人為蜀葵花季暖身宣傳。

游振雄說，往年蜀葵花季活動在南區公園舉辦，因賞花人潮暴增，加上部分路段狹小，遊覽車出入不易，衍伸交通問題，讓周邊居民相當困擾，而且也考量到農田連年種植蜀葵花，需要讓土地休養恢復地力，因此今年決定移至鄰近30米員埔路的西區公園旁農田種植8分多的蜀葵花田，與大埔社區合作，在西區重現蜀葵花迷宮，以花季帶動員林市多邊經濟效益，也讓員林各區均衡發展。