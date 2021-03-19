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栗香地瓜產地直送 彰化郵局今捐款樂林食物銀行助弱勢

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
郵政商城為大城鄉農民賣蕃薯，相對捐款10元，彰化郵局今天到二林鎮捐款。記者簡慧珍／攝影
郵政商城為大城鄉農民賣蕃薯，相對捐款10元，彰化郵局今天到二林鎮捐款。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉蕃薯種植面積全台第二大，去年9月在郵政商城開賣，每賣一箱蕃薯，郵政商城捐10元給彰化縣樂林食（實）物銀行慈善會，合計捐款2萬6000元，今天在二林鎮立圖書館舉辦捐款儀式，鎮長蔡詩傑代替二林鎮弱勢民眾感謝彰化郵局義舉。

彰化郵局局長李瑞華表示，郵局從2014年開始為農民辦理產地直銷，避免農產品受盤商控制，導致價格在短短三、四周內暴起暴落，一方面保障農民收益，一方面透過郵局通路，全台消費者都可以買到新鮮美味的食物，郵局也透過商城宅配的業務從事公益關懷弱勢。

「台灣最大的宅配通路是哪一個？」二林鎮長蔡詩傑說，全台有2300多個郵支局，布點和運送速度都不輸小7，農產品透過郵政商城宅配，建立通路從產地直送給消費者，郵政商城已經幫忙二林鎮賣紅龍果，去年起又幫大城鄉賣蕃薯，對農民和台灣農業都很有幫助。

樂林食（實）物銀行執行長洪毓雯說，今年2月，樂林單月送出1萬2000噸食物，食物來自社會各界善心人士，大城「地瓜王子」陳啟峰和郵政商城響應善心活動，每賣一箱捐10元，樂林可得到捐款挹注慈善事業，幹部和志工都非常高興，戲稱「到海口呷蕃薯」很值得。

大城鄉蕃薯種植面積約1400公頃，去年秋季一度價格下滑，大城蕃薯生產合作社與郵政商城合作，把栗香地瓜上架開賣，每箱約8台斤，售價290元，每賣一箱，相對捐款10元給樂林食（實）物銀行慈善會，沒想到都市民眾吃地瓜養生，9月上架賣到12月底，賣出2600箱，平均每天賣10箱，銷路暢旺。

大城鄉蕃薯有台農66號（紅皮紅肉）、台農57號（黃肉）和紫心蕃薯，紅肉和黃肉的蕃薯料理通常採烘烤法，紫心蕃薯和栗香蕃薯最常見的用水煮或水蒸，加熱煮熟後食用，被認為吃法很養生。

彰化郵局今天同時捐贈50包白米給彰化樂林食（實）物銀行，放大關懷社區及救濟弱勢的博愛精神，期盼社會大眾也能一起關注弱勢族群。想買今年新採的栗香蕃薯，3月23日起可上郵政商場瀏覽。

郵局 捐款 農民

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