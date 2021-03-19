日月潭自行車嘉年華 周末挑戰騎上玉山阿里山

日月潭Come！Bikeday自行車嘉年華，本周六將領銜拉開今年台灣自行車節活動的序幕，配合去年「脊樑山脈旅遊年」題材，再次推出從日月潭到塔塔加、再到阿里山的山岳騎乘挑戰，全程約100公里，總爬升高度是挑戰級的2500公尺。

日管處表示，「日月潭Come! Bikeday」是今年全台自行車節主軸活動之一，百公里的全程，總爬升約2706公尺，是一條非常有難度的高級挑戰路線，將於3月20日上午7點由日月潭向山遊客中心出發，沿台21線新中橫公路，途經新山村、信義、同富、望高寮、夫妻樹直抵玉山塔塔加遊客中心，然後續行阿里山公路抵達終點阿里山森林遊樂區。

挑戰爬坡的騎士們，將從台灣的中心日月潭出發，前往台灣公路海拔2610公尺的第二高頂點，不但可攻上玉山塔塔加鞍部，同時測試一下自己百公里高山的實力，再橫越到阿里山。

日管處並指出，兒童滑步車趣味賽，每年在Come!Bikeday活動一開報名就迅速額滿，而每一位兒童報名幾乎都代表了一家子闔家前來，周六春季場次的滑步車賽，在挑戰組出發後，滑步車比賽場地將從9點半開放小朋友自由練習熟悉場地；分齡比賽時段則自10點開始，歡迎闔家同樂。