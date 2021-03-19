台中大甲洗蔥寮使用20年老舊殘破 蔡其昌爭取650萬改善

台中市大甲區文曲里洗蔥寮老舊殘破不堪，清水區菁埔里社區公園也需充實休憩設施，立法院副院長蔡其昌今日邀集相關單位前往會勘，爭取1430萬經費，改善大甲洗蔥寮設施及周邊環境，也提升清水菁埔里社區公園休憩空間，兩項工程均於今年底前完工啟用。

大甲區文曲里是栽種蔥的重要區域，農民大多於東安路旁灌溉溝進行洗滌，為避免農民風吹雨淋，早期由地方自建洗蔥寮供農民使用。但洗蔥寮使用逾20年殘破不堪，文曲里長林寶彩不忍農民在破舊蔥寮下洗蔥，遂向中市議員施志昌及立法院副院長蔡其昌反映，爭取650萬經費改善，預計今年11月完工。

清水區菁埔里臨港路720巷與菁埔路口一塊面積約1萬平方公尺的閒置國有土地，菁埔社區理事長廖漢龍2019年向中市議員王立任、楊典忠及蔡其昌副院長反映，爭取950萬元進行環境綠美化，施作簡易公園，供民眾休憩使用。今再爭取780萬經費改善休憩環境，將施作停車空間、洗手台、親子互動空間、休憩棚架及步道、自動灌溉及雨水回收系統等設施，預計今年12月完工。

蔡其昌表示，大甲文曲里的特色就是粉蔥非常好吃，未來洗蔥寮改善後更是地方亮點，除了讓蔥農們洗滌方便，同時也提升社區意象，在教育推廣及觀光休閒上都有很大助益。另外，清水菁埔社區公園的遊憩設施、綠色植栽都略嫌不足，不僅要有洗手台讓孩童可以洗手，當今缺水更要有好的雨水循環系統來灌溉植栽，相信改善工程完工後，能讓菁埔社區公園更加完善。