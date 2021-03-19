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中興新村分洪工程一地兩用 排洪也解決交通堵塞
中興新村中興路分洪工程正在進行，施設地下壓力箱涵，解決內轆地區淹水。南投縣議員曾振炎今天提議，希望完工後，縣府將分洪工程用地併入中興路，拓寬為23公尺，解決中興國中交通堵塞問題，南投縣長林明溱認為分洪工程能「一地兩用」，下方排洪，地面則作為道路相當好，縣府會全力配合。
中興路分洪工程在中興路、東閔路、祖祠路等五叉路口，沿著中興路徵收寬8公尺、500公尺長土地，埋設分洪工程地下壓力箱涵。縣議員曾振炎說，中興國中有1700多名學生，學生人數在全縣名列前茅，但中興路路幅僅15公尺，附近又有德興國小，上下學尖峰時間，常造成中興路嚴重堵塞。
既然縣府已徵收500公尺長分洪工程用地，分洪工程完工後，上方地面可併入路面，讓中興路拓寬到23公尺，改善這處交通瓶頸。
林明溱說，中興路分洪工程是區域排水外轆排水系統規劃治水方案，居民反映希望一併拓寬中興路，縣議會也已提案，縣府將協調公路總局研議，促成中興路拓寬。
曾振炎也提議，南投市停車一位難求，民眾認為南投市三塊厝排水應加蓋做停車場，改善市區停車。南投縣府為設置停車場，也籌措2000多萬元經費，正在提出都市計畫變更審議。
縣議員賴燕雪則認為，三塊厝排水是綠意盎然的環境，應該打造為親水環境。南投已有三和停車場、公所停車場，卻少有人停車，原因是停車場要收費，但南投沒有路邊停車收費，才是停車困難的問題，就算排水溝加蓋成停車場，就算有40個停車位，一早攤販車輛就占用，一般民眾也用不到，縣府應通盤檢討全縣停車政策，改善交通、整頓市容，南投縣才會進步。
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