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台中e指通上線 盧秀燕：虛擬數位市民卡享優惠

中央社 / 台中19日電

「台中e指通」數位市民平台今天正式上線，台中市盧秀燕表示，只要手機在手，透過「台中e指通」就可以輕鬆掌握市府訊息及服務，有如一張虛擬數位市民卡，還可享優惠。

台中市政府今天舉行「台中e指通」啟用儀式，盧秀燕宣布，這就是台中市的虛擬市民卡，進入網路時代，民眾一機在手，可以掌握資訊，也可以做為票證及支付繳費等，現在市府將所有便民服務及各局處的APP整合進來，方便市民使用。

盧秀燕說，只要民眾出示數位市民卡，還可享有近200家商店的優惠，也適用全台各分店，而外縣市民眾也可以申請非市民的數位市民卡，享有大台中生活圈的便利指南及商店優惠。

至於台中市政府是否會發行實體市民卡，盧秀燕指出，會儘量使用現行已發行的實體卡，如敬老愛心卡、電子票證、圖書卡等，市民需要實體卡的不多，有手機就很方便，市府會大幅朝此方向前進。

盧秀燕更指出，她前兩天看到資訊顯示，其他幾都發行的實體市民卡好像沒有很成功，甚至有些還處於停擺狀況，表示政府的服務應該跟上時代，這也是市府要推線上市民卡的主要目的。

台中市研考會主委吳皇昇表示，「台中e指通」數位市民平台提供空氣品質查詢、公車動態、iBike及停車點查詢等；還有顯示提醒功能，例如申辦案件進度、圖書借閱預約、活動訊息、就業資訊，綁定車號還會主動提醒待繳停車費。4月30日前於網站或透過市府官方LINE帳號成功註冊會員，就有機會獲得超商100元兌換券或電動機車（僅限台中市民）。

台中市 盧秀燕

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