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避免各地群聚 彰化18個鄉鎮市仍禁止清明入納骨塔祭祀
針對清明連假祭祖，彰化縣府民政處公布各鄉鎮納骨塔開放情形，大部分鄉鎮仍禁止在清明節入塔祭拜，其中芳苑鄉甚至從清明前一個月到清明後一周都禁止入塔，僅開放戶外祭拜，彰化市、秀水鄉等8鄉鎮市則未禁止入塔，以量體溫、實名制因應。
新冠肺炎疫情衝擊下，去年清明節各鄉鎮納骨塔幾乎都未對外開放，目前國內疫情趨緩，彰化市、秀水鄉、芬園鄉、北斗鎮、田中鎮、二水鄉、田尾鄉以及埤頭鄉等今年未禁止入塔，但都需量測體溫，及聯名登記。
彰化市長林世賢說，先前推廣線上祭祀系統，避免民眾群聚，開放入塔也會人流管制，建議民眾提早或延後前往祭拜，也可免於塞車停車之苦。秀水鄉長林英嘉說，目前有三處納骨塔，即便未限制民眾入塔，也都需要量體溫才能進到室內，並控管室內人數。
多數公所仍考量來自各地的民眾聚集在密閉空間仍不利防疫，員林市等18個鄉鎮市仍陸續從3月1日開始就禁止民眾入塔，甚至有鄉鎮直到4月14才開放入內。
和美鎮公所從3月20日限制到4月5日都不可進塔，公所指出，評估以往在清明節前夕到清明節連假人潮最多，禁止入塔期間會在戶外擺香案，民眾可在大門口外呼請先人，以雙手合十誠心祭拜，或以一炷香祭拜後插於戶外的祖先爐內，金紙由公所統一運往淨爐焚燒。
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