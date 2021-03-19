快訊

最高階級戰狼秀？美中會談的「嘴砲外交」肉搏戰

我新冠肺炎病例破千！今新增6例境外移入個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免各地群聚 彰化18個鄉鎮市仍禁止清明入納骨塔祭祀

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
和美鎮公所配合防疫，已公告從3月20日到4月5日禁止民眾入納骨塔祭拜。圖／和美公所提供
和美鎮公所配合防疫，已公告從3月20日到4月5日禁止民眾入納骨塔祭拜。圖／和美公所提供

針對清明連假祭祖，彰化縣府民政處公布各鄉鎮納骨塔開放情形，大部分鄉鎮仍禁止在清明節入塔祭拜，其中芳苑鄉甚至從清明前一個月到清明後一周都禁止入塔，僅開放戶外祭拜，彰化市、秀水鄉等8鄉鎮市則未禁止入塔，以量體溫、實名制因應。

新冠肺炎疫情衝擊下，去年清明節各鄉鎮納骨塔幾乎都未對外開放，目前國內疫情趨緩，彰化市、秀水鄉、芬園鄉、北斗鎮、田中鎮、二水鄉、田尾鄉以及埤頭鄉等今年未禁止入塔，但都需量測體溫，及聯名登記。

彰化市長林世賢說，先前推廣線上祭祀系統，避免民眾群聚，開放入塔也會人流管制，建議民眾提早或延後前往祭拜，也可免於塞車停車之苦。秀水鄉長林英嘉說，目前有三處納骨塔，即便未限制民眾入塔，也都需要量體溫才能進到室內，並控管室內人數。

多數公所仍考量來自各地的民眾聚集在密閉空間仍不利防疫，員林市等18個鄉鎮市仍陸續從3月1日開始就禁止民眾入塔，甚至有鄉鎮直到4月14才開放入內。

和美鎮公所從3月20日限制到4月5日都不可進塔，公所指出，評估以往在清明節前夕到清明節連假人潮最多，禁止入塔期間會在戶外擺香案，民眾可在大門口外呼請先人，以雙手合十誠心祭拜，或以一炷香祭拜後插於戶外的祖先爐內，金紙由公所統一運往淨爐焚燒。

彰化縣今年有18鄉鎮市在清明節前夕至清明節連假禁止民眾入納骨塔祭祀。圖／彰化縣府提供
彰化縣今年有18鄉鎮市在清明節前夕至清明節連假禁止民眾入納骨塔祭祀。圖／彰化縣府提供
疫情趨緩，彰化縣今年清明節共有8鄉鎮市未禁止民眾入納骨塔祭祀。圖／彰化縣府提供
疫情趨緩，彰化縣今年清明節共有8鄉鎮市未禁止民眾入納骨塔祭祀。圖／彰化縣府提供
和美鎮公所配合防疫，從3月20日到4月5日禁止民眾入納骨塔祭拜。圖／和美公所提供
和美鎮公所配合防疫，從3月20日到4月5日禁止民眾入納骨塔祭拜。圖／和美公所提供

清明節 疫情 連假

延伸閱讀

南投市清明掃墓新措施 注意防疫、防火、防空汙

清明祭拜爺爺「弟喊要買麥當勞」 結局曝光全網落淚

清明罷工衝擊疏運？台鐵企工1張圖打臉：最多15人請假

沃旭能源啟動大彰化東南及西南首階段離岸風場海上工程

相關新聞

中捷3月25日試營運 中市議員要求3月23日先會勘、試乘

台中捷運綠線聯結器軸心斷裂事件，已確認改善方案安全無虞，台中市長盧秀燕拍板定案，3月25日起至4月23日試營運，4月25...

日月潭自行車嘉年華 周末挑戰騎上玉山阿里山

日月潭Come！Bikeday自行車嘉年華，本周六將領銜拉開今年台灣自行車節活動的序幕，配合去年「脊樑山脈旅遊年」題材，...

台中大甲洗蔥寮使用20年老舊殘破 蔡其昌爭取650萬改善

台中市大甲區文曲里洗蔥寮老舊殘破不堪，清水區菁埔里社區公園也需充實休憩設施，立法院副院長蔡其昌今日邀集相關單位前往會勘，...

中興新村分洪工程一地兩用 排洪也解決交通堵塞

中興新村中興路分洪工程正在進行，施設地下壓力箱涵，解決內轆地區淹水。南投縣議員曾振炎今天提議，希望完工後，縣府將分洪工程...

避免各地群聚 彰化18個鄉鎮市仍禁止清明入納骨塔祭祀

針對清明連假祭祖，彰化縣府民政處公布各鄉鎮納骨塔開放情形，大部分鄉鎮仍禁止在清明節入塔祭拜，其中芳苑鄉甚至從清明前一個月...

台中后里旱溝排水狹窄易淹水 將設分流箱涵改善

台中市后里區旱溝排水於8K+169至8K+800處，兩岸住宅緊鄰排水路興建，排水路最窄處僅6.2公尺，流路曲折，導致三豐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。