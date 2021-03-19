台中后里旱溝排水狹窄易淹水 將設分流箱涵改善

台中市后里區旱溝排水於8K+169至8K+800處，兩岸住宅緊鄰排水路興建，排水路最窄處僅6.2公尺，流路曲折，導致三豐路186巷雨勢大時嚴重淹水。台中市政府水利局表示，將於旱溝排水9K+900處分流，沿后科南路至三豐路段設置分流箱涵，將水流導入后里區雨水下水道B幹線改善，總經費5500萬元。

立委楊瓊瓔及中市議員陳本添今日邀集相關單位前往會勘。后里里長楊春明及義德里長謝榮慶說，每逢豪大雨就開始擔心雨勢，尤其在地勢低窪的三豐路186巷附近旱溝排水周邊義德、義里及后里等里，擔心溪水溢流損及附近民宅及工廠，當地居民每次「聽到落雨聲，就心驚驚！」

台中市水利局表示，9年前接獲里長陳情後，於災後研議能在中科后里園區旱溝旁綠10-2用地增設維持綠地功能的緩坡滯洪池，延滯旱溝排水洪峰時間，並配合滯洪池新建旱溝沿后科南路設置分洪箱涵，將部分水流導入三豐路既有雨水下水道B幹線，以減輕旱溝排水負擔。

不過后里區中科旱溝滯洪池，因中科后里園區環差問題延宕7年，所幸環差通過後市府立即啟動規劃，於去年11月動工，今年10月底將完工，總經費6340萬元，規劃於都市計畫綠10-2用地，新設溪畔景觀池，面積約1.06公頃，預估可容納逕流量1.46萬立方公尺，分擔旱溝排水洪峰流量，降低淹水情形。

另針對後續配合滯洪池新建旱溝沿后科南路設置分洪箱涵計畫改善設施，所需經費5500萬。營建署下水道工程處表示，願全力協助，共同改善后里區旱溝低窪地區淹水問題，以防範未然。

陳本添說，后里區旱溝排水系統不佳，雨季低窪地區時常淹水，居民苦不堪言，中科旱溝滯洪池今年10月底將完工，后科南路分洪箱涵也已完成規劃，今年底將發包施工，工期約10個月，完工後配合分流箱涵，可望解決旱溝排水周邊義德、義里及后里等里淹水問題。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益說，旱溝排水部分地區由於排水斷面不足、流路也相當曲折且地勢低平，為后里易淹水地區之一，常於颱風過後傳出災情，滯洪池再加上分流箱涵完工後應可減少淹水情形，讓在地鄉親擺脫夢靨。