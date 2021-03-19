住警器防災一個用10年 溪湖大竹里長熱心捐贈400個

彰化縣力推「一戶一住警器」，普及率已近六成。今天溪湖鎮大竹里里長何炳樺捐贈400個住警器給消防分隊，將轉給鎮內符合申請條件的住戶，每個使用期限長達10年，期待拋磚引玉獲得迴響，未來更多善心人士願意捐住警器維護居家安全。

根據彰化縣消防局統計，從2017年至今，彰化縣民安裝住警器累計成功示警發報52件，成功挽救52戶家庭免於危難。今年春節期間芬園、溪湖、員林三鄉鎮市發生3起火警，都因透過住宅用火災警報器成功示警，未釀成重大災情。

今年2月，溪湖鎮北勢4巷有一棟透天厝民宅的1樓冒出濃煙，彰化縣消防局接獲報案後，出動消防人、車前往搶救。溪湖消防分隊長楊勝明說，民宅住家安裝住警器，即時發出示警聲響，讓住家在第一時間報案，讓消防人員快速到達現場很快獲得控制火勢，降低損失。

到2021年2月，溪湖鎮應安裝住警器總戶數為1萬0238戶，已安裝總戶數為5249戶，安裝率為53.90%，尚未安裝戶數比率46.10%，尚需4989顆住警器。溪湖鎮大竹里里長何炳樺知道住警器發揮功能預防災害，決定響應縣長王惠美的「一戶一住警器」住宅用火災警報器補助政策，出資購買400個住警器捐給溪湖消防分隊。何炳樺說，彰化縣65 歲以上老年人占總人口數16.8%，老人健忘，極易發生用火意外，若安裝住警器，當室內冒出濃煙時就會立刻發生聲響示警，民眾就能在第一時間發覺緊急處置或打119求助。

無獨有偶，彰化縣埔心鄉埔心分隊義消顧問許增鏞，日前也捐贈3000個住警器給彰化縣消防局埔心分隊，配合村里長，透過村里活動等發放。截至目前，彰化縣住家共28萬5千多戶，超過17萬戶安裝，也就是56.65%安裝住警器，未安裝戶數仍有11萬多戶。

縣政府2019至2021年編列縣款及補助款共905萬9000元，已針對縣內弱勢族群(中低收入戶、獨居老人及身心障礙者)優先補助，今年擴大申裝補助，除了65歲以上長者外，家中如果有 孕婦 或 12歲以下兒童 都可以申請，以1戶限補助1個，同一地址不重複補助。