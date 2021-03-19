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南投市清明掃墓新措施 注意防疫、防火、防空汙

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
為預防新冠肺炎感染，南投市納骨堂20日起暫停民眾入內，改在戶外祭祀。圖／南投市公所提供
為預防新冠肺炎感染，南投市納骨堂20日起暫停民眾入內，改在戶外祭祀。圖／南投市公所提供

清明節將至，已有民眾陸續掃墓祭祖，南投市公所今天表示，為避免新冠肺炎群聚感染風險，3月20日到4月5日止，南投市永豐及中興納骨堂不開放民眾進入塔內祭拜，將在戶外設供桌方便祭祀，同時請民眾配戴口罩，落實防疫。

市公所表示，南投市永豐及中興納骨堂屬密閉式空間，民眾掃墓祭祖，請務必佩載口罩，若未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依傳染病防治法，由南投縣政府裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。永豐納骨堂祐寧堂也提供線上祭拜，民眾可至南投市殯葬管理所網站「線上祭拜系統」，透過留言方式追思緬懷先人。

今年乾旱少雨，掃墓祭祖已引發多起公墓火警，提醒民眾掃墓時，雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚。同時記得滅餘燼、記得收垃圾，避免公墓火災發生。

為配合「紙錢集中燒」減少空氣汙染，永豐及中興納骨堂3月20日起至4月5日設有「紙錢集中區」，南投市立殯葬管理所呼籲民眾環保祭祖，在慎終追遠同時，也能夠為空氣品質貢獻一份心力。清明期間掃墓祭祖，民眾可提前掃墓祭祖或於平日進行掃墓祭祖，分流祭祀人潮，避免人潮聚集。

今年少雨乾旱，最近民眾掃墓焚燒紙錢、雜草，南投縣已經發生多件公墓火警。圖／南投市公所提供
今年少雨乾旱，最近民眾掃墓焚燒紙錢、雜草，南投縣已經發生多件公墓火警。圖／南投市公所提供
南投市永豐及中興納骨堂設置紙錢集中區，減少露天焚燒造成空汙。圖／南投市公所提供
南投市永豐及中興納骨堂設置紙錢集中區，減少露天焚燒造成空汙。圖／南投市公所提供

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