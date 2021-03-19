南投市清明掃墓新措施 注意防疫、防火、防空汙

清明節將至，已有民眾陸續掃墓祭祖，南投市公所今天表示，為避免新冠肺炎群聚感染風險，3月20日到4月5日止，南投市永豐及中興納骨堂不開放民眾進入塔內祭拜，將在戶外設供桌方便祭祀，同時請民眾配戴口罩，落實防疫。

市公所表示，南投市永豐及中興納骨堂屬密閉式空間，民眾掃墓祭祖，請務必佩載口罩，若未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依傳染病防治法，由南投縣政府裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。永豐納骨堂祐寧堂也提供線上祭拜，民眾可至南投市殯葬管理所網站「線上祭拜系統」，透過留言方式追思緬懷先人。

今年乾旱少雨，掃墓祭祖已引發多起公墓火警，提醒民眾掃墓時，雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚。同時記得滅餘燼、記得收垃圾，避免公墓火災發生。