原民青少棒奪全國賽第三名 為南投縣棒運寫下里程碑

南投縣原民青少棒代表隊在原民運動會青少棒錦標賽中大展身手，勇奪全國第3名佳績，寫下南投縣青少棒最佳紀錄。副縣長陳正昇到南投縣立棒球場迎接代表隊凱旋歸來，隊長伍傑森也將獎盃呈獻給陳正昇，和南投鄉親分享榮耀。

陳正昇說，青少棒代表隊在2年一度的原民運動會中表現傑出，在教練團悉心指導，擊退強敵，寫下建縣以來青少棒的最佳紀錄，相當不容易，期許選手們再接再厲，未來能在棒壇闖出一番局面，希望各界一起關心南投棒球運動發展，讓南投棒球和壘球一樣揚名國際。

南投縣體育會總幹事洪銘惠說，過去棒壘球運動不是南投體育強項，近年來南投壘球隊代表國家遠征國際賽，棒球也在縣內紮根漸有成效，培育出許多優秀選手，此次擊敗全國前八強的高雄市代表隊，締造30多年來最好的成績，讓人振奮。他也代表體育會理事長潘一全致贈2萬元加菜金。