中捷3月25日試營運 中市議員要求3月23日先會勘、試乘

台中捷運綠線聯結器軸心斷裂事件，已確認改善方案安全無虞，台中市長盧秀燕拍板定案，3月25日起至4月23日試營運，4月25日正式通車。

台中市議會今天召開交通地政委員會，議員楊正中提出，希望在恢復試營運前安排議員實地會勘考察，決議3月23日，有意願的議員可自由報名，當天中捷需向台中市議員完整報告軸心改善狀況，並要先試乘幫市民把關，確認中捷公司公布的微調細節。

中捷公司董事長林志盈表示，安排議員先會勘、考察沒問題。但現在所有列車已按照班表運轉，當天試乘也要按照班表停靠站。

最後決議3月23日當天先到北屯機廠，有意願參與的議員自由報名，當天先聽完中捷簡報後，再從北屯機廠搭乘到台中市政府站。