春遊台中 賞大肚美景騎鐵馬看麥浪

春遊台中好好玩，台中市政府斥資千萬整建大肚環保公園登山步道，日前完工，山友可環形縱走欣賞大肚之美。此外，大雅區小麥轉黃，民眾可騎鐵馬欣賞麥浪搖曳風姿，放鬆身心靈。

台中市觀旅局長林筱淇今天表示，大肚環保公園登山步道屬大肚山系步道群之一，步道全長約5.8公里，分為南、北路線，華山路上的環保公園為北步道起點，沿步道東行可至華南路登山步道出入口連接周邊萬里長城、旗開得勝登山步道；南步道於華南路接續北步道出入口，連結至環保公園。

她指出，市府斥資新台幣1200萬元整建環保公園登山步道，完善步道環境及公共遊憩設施，提升服務品質，日前已完工，山友串聯周邊登山步道，完善大肚山環形大縱走。

觀旅局推薦大肚旅遊方案，白天登步道，順遊位於大忠國小附近的中東海棗田，是網路美拍聖地，到市場品嚐肉圓、炸粿、燕肉羹等，走訪磺溪書院、追分車站等景點，入夜後，可到藍色公路遠眺大肚璀璨夜景。

此外，大雅小麥黃了，林筱淇也推薦民眾可騎鐵馬，乘風遊麥田，欣賞麥浪搖曳美景。隨意選間附近店家，來杯下午茶享受愜意時光，放鬆身心靈。還可挑戰利用軍方舊鐵道興建而成的自行車專用車道「潭雅神綠園道」，車道坡度平緩，適合親子同遊，欣賞鄉間田野風光，沿線的眷村小館，不管是滷味、麵條、水餃或煎餃，全是經典口味。