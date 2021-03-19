亞大數位學習研討會今登場 賴清德：數位學習是新常態

「2021年數位學習研討會─跨疫情時代數位學習的契機與展望」今天在亞洲大學登場，邀集教育學界與產業界針對數位學習的理論與技術創新、產業應用趨勢，及學校推動經驗進行交流，配合防疫，包括亞洲大學、中國醫藥大學等中亞聯大師生等人透過線上參與研討會。

副總統賴清德在致詞時說，台灣防疫相對做得好，但不能因為疫情守護成功，就疏忽數位學習建置，今天的會議等於是超前部署。後疫情時代，其實是跨疫情時代，數位學習是新的常態，要及早因應，期盼共同朝智慧國家、智慧醫療、數位學習，發展數位經濟的方向努力。

賴清德指出，亞洲大學運用創新科技，掌握瞬息萬變的國際局勢，乘風破浪，一舉要成為智慧大學，讓人印象深刻，他非常欽佩。數位學習非常重要，聯合國教科文組織調查，去年疫情嚴重時期，全世界170國、15億的學生停課、甚至是停學，今年3月初，還有1億多名學生停學、停課，10億學生無法正常上學，數位學習就是解方。

賴清德說，在全球化、網路化後，人口往都市集中，偏鄉人口老化與少子化嚴重，數位學習就是解決的辦法。蔡英文總統2016年就職時提出數位國家、智慧島嶼政策，他任行政院長也提出智慧國家、數位經濟的政策，盼舉全國之力來發展。

他指出，台灣資通訊產業在國際占一席之地，台灣要推動數位學習、落實數位經濟，有產業可以支持；蔡英文總統去年就職時，提出2030年成為雙語國家政策，盼透過數位學習、網路與遠距教學，再加上英語與國際同步，台灣的大學跟醫院可以更國際化。

中亞聯大董事長蔡長海說，數位學習產業蓬勃發展，他期許中亞聯大校務規劃掌握新科技的發展趨勢和國際、國内產業的脈動，培養學用合一人才，結合資訊科技、大數據、人工智慧進行教學、學習、研究與服務的創新。

蔡長海指出，疫情衝擊教育和醫療體系，中亞聯大扮演教育與醫療服務重要角色，因應疫情的變化，加快腳步，結合生物科技和資訊科技的發展，契合賴清德所提出的「智慧國家」願景，加速智慧大學與智慧醫院的創新發展。