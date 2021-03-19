台中大肚環保公園登山步道再進化 環形縱走賞大肚美景

台中市政府觀光旅遊局為推廣低碳旅遊及建置轄內步道設施，使中市登山步道及觀光導覽系統更完善，編列約1200萬元整建大肚環保公園登山步道，完善步道環境及公共遊憩設施，工程約4個月，今年1月底整建完成，提升服務品質。

觀旅局長林筱淇表示，大肚環保公園登山步道屬大肚山系步道群之一，步道全長約5.8公里，分為南、北二路線，華山路上的環保公園為北步道起點，沿步道東行可至華南路登山步道出入口連接周邊萬里長城、旗開得勝登山步道；南步道於華南路接續北步道出入口，連結至環保公園，透過此次環保公園登山步道整建，串聯周邊登山步道，完善大肚山環形大縱走。

觀旅局建議，喜歡挑戰自我的山友，可安排大肚山步道群環形縱走一日，由較方便停車的萬里長城新興山登山口為起點，依序先到環保公園登山步道，接續旗開得勝步道，最後返回新興山登山口，沿途有茂密成蔭的相思樹林，涼亭、展望平台等設施，開闊處可眺望八卦山脈及大肚溪風光，風景怡人。

若喜歡節奏輕鬆的登山行程，可就上述南、北路線擇一步行，之後順遊位於大忠國小附近的中東海棗田，景色絕佳。中午用餐，推薦大肚在地傳統美食鵝肉攤、肉圓、燕肉羹、炸粿等，餐後前往瑞井紅磚小鎮欣賞古色古香的紅磚屋、彩繪及特色古井、走訪考生祈求考試順利的古蹟景點磺磎書院及位於海線鐵路最末站的追分成功車站，買張紀念車票。