影／台中市「路口安全大執法」 警同步取締併排停車

為降低路口交通事故，內政部警政署函頒全國執行「路口安全大執法實施計畫」，台中市政府警察局除置重點在經常發生交通事故路段路口、時段之外，自3月起，督請所屬加強巡邏、查察，每個月規畫「連續3天交通大執法」勤務，選定統一時段及違規項目，台中市同步實施，昨天警取締併排停車77件，確保行車通暢。

昨天下午2時至4時重點執法項目是「併排停車」。台中市為人車、商旅往來密集的消費型都會區，為提供停車需求，在市區重要道路兩側也畫設有收費停車格，如此一來，對道路交通順暢度難免造成壓力。

倘又有車輛駕駛為圖方便，將車輛短暫停留在停車格旁的車道上，也就是在道路的最外側車道或慢車道，很容易與路旁的停車形成「併排停車」的違規狀態，對機車或慢車，甚至行人都會造成交通上的排擠，必須滙入快車道，此時，最易造成與來車碰撞事故，或造成車流壅塞現象，不僅影響車流順暢，也讓用路人心情不愉快。

警方提醒市民，台中市繼去年9月全國實施路口安全大執法之後，今年1月起配合全國一致性交通執法政策，持續執行「路口安全大執法」，這項重點工作主要針對車輛不禮讓行人、闖紅燈、紅燈右轉及行人違規等4項重大交通違規。

台中市政府警察局極為重視交通安全宣導工作，平時利用各廣播、媒體宣導路口「慢」、「看」、「停」，大家都耳熟能詳，在情境模擬的宣導器材設計上也非常專業，員警經常前往各級學校宣導路口交通安全。

在交通執法方面，交通警察大隊大隊長陳松寅觀察了市區易影響交通順暢及事故的特性，將現有勤務方式稍作調整，以聯結路口與路口之間，藉由巡邏與守望交錯之動、靜態組合勤務方式，寓執法教育於勤務中。

昨天下午2時至4時全體動員，同步執行勢聲浩大，至勤務結束，計取締交通違規171件，其中併排停車77件，以南屯區併排停車取締件數較多，為有效提醒易併排停車違規族群，因應各類重大違規，將持續彈性規畫是項勤務，期盼各位駕駛朋友務必遵守交通規則，一起維護都市交通品質。