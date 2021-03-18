震驚！綠川畔苦楝樹被砍剩樹頭 中市府：樹幹染菌中空

台中市南區綠川旁有棵高達4層樓的苦楝樹，昨天下午無預警從底部被砍除，原本滿樹都是紫白色小花的苦楝，只留下離地不到10公分的樹頭，引起周邊居民震驚。台中市建設局表示，去年底獲報樹有異狀，經診斷感染真菌，樹幹1/3已腐朽中空，雨季或風大有傾倒危險才移除。

「好心痛。」在綠川畔開「一本書店」的Miru說，她原本周日下午在綠川木構橋上舉辦「花詩」朗誦會，因為綠川兩側各有一棵苦楝樹，紫白色花朵正盛開，透過朗讀詩，一起欣賞苦楝，沒想到其中一棵被無預警砍除，實在太殘忍了。

台中市南區復興路以南的綠川河段有兩棵苦楝，滿樹盛開紫白色小花，其中1棵昨遭砍除只剩樹頭，引起周邊住戶反彈。記者洪敬浤／攝影

Miru說，這段綠川有2棵苦楝樹，大的那棵約90歲，小的至少也有50、60歲，那棵樹開滿了花，樹況很健康，昨天聽到看到機具與修樹的聲音，還去現場關心過，工人說有通報要處理，沒想到下午再去竟發現，高達4層樓的整棵樹已經不見了。

她強調，這棵樹沒有異狀，先前也未見任何公告，不管是修樹或樹生病了，完全都沒有公告，瞬間把樹砍掉了，大家才會如此錯愕，這樣有符合程序嗎？綠川從火車站前延伸到中興大學，屬於難得有水流的綠帶，尤其復興路以南河道旁保存有歷史的老樹，應該好好珍惜。

Miru強調，「在綠川，橋上的說書人」已持續舉辦2年多，沒有公部門經費支持，吸引大小朋友參加，綠川畔有流水與大樹，對說書人與參與者都會帶來感動；本周日朗誦會時，會紀念這棵被砍掉的苦楝樹。

這段綠川河道整治工程由建築師姜樂靜規畫設計，2018年10月完工啟用。姜樂靜在得知苦楝樹被砍後，在「一本書店」臉書留言說，當初興建時小心翼翼，為了讓兩岸的樹木生長環境變好，心痛的是種樹護樹何其難，砍殺樹只要一通電話？有人通報它病了，證明生病與記錄何在？

台中市建設局專委徐守全說，這棵苦楝外觀有腐朽處，經專家健檢，診斷感染真菌，3主幹之一明顯中空，有傾倒危險，移除後將補植相同樹種；他強調，從現場殘留的樹頭判斷，確實有中空腐朽問題，內部布滿菌絲，派工前有與里長聯繫，但未向周邊住戶說明，將改善通報流程。