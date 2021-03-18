八卦山大佛掉漆來不及補 照辦啟建60周年慶

彰化地標八卦山大佛因長年風吹日曬，斑駁損壞，還會漏水，彰化縣政府因此發包整修及上漆，準備迎接今年的大佛啟建60周年慶祝活動，沒想到卻歷經9次流標才發包出去，又因監造及營造公司，對於工地現場系統式施工架搭設及數量等爭議，至今仍無法施工，不過，縣府強調，不會影響明天（19日）起到9月4日的系列慶祝活動。

彰化縣文化局表示，彰化八卦山大佛是仿照日本奈良謙倉大佛，蓮花座直徑長14公尺，高約22公尺，屬於鋼筋混凝土建築，佛像內部共有6層，從1956年興建後，卻因八七水災，直到1961年才完工，曾有東亞第一大佛美名，是彰化地標，也是彰化八景之一，是很多人共同的童年回憶，2002年列入歷史建築。

不過，八卦山大佛長年經風吹日曬，造成漏水及油漆剝落，最近一次整建是在11年，近年來，類似狀況又出現，尤其大佛金身胸口落漆呈現白色，更是非常不美觀，縣府因此向文化部文化資產局爭取2635萬元補助，再自行編列465萬配合，共投入3100萬元經費修復，原預定今年6月前完工，以嶄新面貌迎接八卦山大佛啟建60周年及彰化建縣300年。

這項工程除了為八卦山大佛主體以及蓮花座等重新油漆外，也要解決大佛內部建築漏水問題，但在2018辦理招標，卻經流標9次，才在前年12月底完成發包，去年3月動工後，因監造及營造公司對於工地現場系統式施工架搭設及數量等爭議，歷經多次協調仍相持不一，尤其爭議最大的施工架數量將再由專業單位協助審查，因此至今仍無法進場施工。

但今年逢八卦大佛落成60周年，慶祝活動仍如期展開，彰化縣各界成立大佛一甲子禮讚委員會，從明天起，一連3天的華嚴法會開始，到9月4日將舉辦一系列慶祝活動。彰化縣長王惠美表示，希望藉此活動讓大家重溫大佛60年的時光，再度擦亮大佛，重現風華。