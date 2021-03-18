女護理師被附身鬥法三太子 社頭鄉出版「神話」記錄

宗教是安定人心的力量，彰化縣社頭鄉公所今天出版「神話」，第一本記錄社頭合法立案的寺、宮廟、教會的歷史，及令人大開眼界的神蹟傳說，鄉公所希望社頭鄉除了「芭樂多、襪子多、董事長多」的三多之外，再加上文史多，加強民眾對地方的認同感，規畫國旅時，把社頭列為其中一站。

「神話：社頭鄉寺宮廟與教會文史」一書中記錄的39座合法立案寺、宮廟和教會，負責人和管理委員會主任委員今天到社頭鄉公所廣場，參加新書發表會。鄉長劉錦昌表示，這本書由公所團隊執行，並專聘在地文史工作者杜慶承訪查及撰文，內容詳盡集結歷史由來和令人驚奇的神蹟傳說，希望透過這本專書，讓更多人認識到社頭不只織襪、水果產業出色，更擁有悠久豐厚的文化歷史底蘊。

「神話」一書有別於其它官方宗教出版品，記錄許多神怪故事，例如清代興建的輝山堂，主祀嘉義分靈而來的中壇元帥三太子，長久以來為信眾免費「辦事」；杜慶承說，蕭山堂執事人員口述神奇故事，約4年前一名台中市護理師晚上外出散步，返家像變了個人，舉止怪異又瘋巔，家人求醫無效，聽聞輝山堂三太子靈驗，帶著個性行為判若兩人的護理師求治。

經過作法降乩，女護理師自稱被鬼王附身，恐嚇輝山堂不得插手，否則要讓管理人的兒子死於車禍，而且「像播放電影一般，把未來情景顯示給管理人觀看。」數日後，輝山堂管理人被三太子附身，單獨召喚鬼王前來，找生肖龍虎的壯年男子拿法索、法印，經作法收伏在甕裡，放置三太子神桌下，可是輝山堂旁邊水溝游出數百條草蛇，20分鐘後消失，地方民眾無法解釋這樁怪事。