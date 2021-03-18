向百位名人換名片 戴勝益勉年輕人勇於汲取成功經驗

王品集團創辦人之一戴勝益，一度寫下人生高峰，卻在62歲時急流勇退，除了開書店，還到南投蓋美術館作畫，即日起到4月14日，選在國姓國中幸福書軒舉辦公益「益品書展」，不僅希望為國姓孩子翻轉未來，更開放社區民眾及其它學校學生，免費到書展參觀、喝咖啡、品味閱讀之樂。

面對年輕人，戴勝益上午分享創業心得說，「不妨向百位以上名人要求交換名片」，更要學習力行名人成名、企業家成功之前的作為；創業堅持不削價只賣百元咖啡，讓客人得到更多的加值服務，尤其要體認7家以上才是連鎖業的基礎規模，做別人不敢做的事，包括自我挑戰，嚴守不交際應酬，三等親不入公司的原則。

戴勝益卸下王品董事長職務後，為讓人生下半場更精采，退休5年來，先後在台北、台中開了2家公益書店，愛畫畫的他，去年又砸下3000萬元在鹿谷溪頭風景區打造1座「益品美術館」，營運模式跟書屋一樣，藉此回饋社會，提倡美學教育。

這次戴勝益的益品書展將移到國姓鄉，以「餐飲，翻轉孩子的未來」為主題，明天起在國姓國中幸福書軒登場，提供精選自世界各國的400本餐飲精裝書，讓偏鄉孩子也能藉由餐飲，翻轉自己的未來，國姓國中學生更秀出沖泡咖啡的功夫，及製作烘焙糕點的才藝，免費供參觀者品嘗。